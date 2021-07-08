Страховые взносы с высоких зарплат предложил увеличить Минфин

Такая мера донастройки налоговой системы позволит собирать в бюджет со следующего года порядка 100 млрд рублей, пишет Forbes.

Для этого министерство предлагает увеличить предельную базу для расчета по страховым взносам в пенсионный фонд.

Сейчас с зарплаты сотрудника в пенсионный фонд уходит 22% до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 млн рублей. После превышения этого порога ставка падает до 10%. В данном случае речь идет о зарплатах выше 122 тыс. рублей, поясняет издание.

Сейчас власти задумались о повышении порога, чтобы работодатель дольше платил не по льготному, а по обычному тарифу. Эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд рублей, пишет bfm.ru.

Среди других мер Минфина — утвердить новые правила начисления налога на имущество для состоятельных налогоплательщиков, если общая стоимость их имущества превышает 500 млн рублей.