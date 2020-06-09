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9 июня 21°C
Стратегии выхода на рынок Кореи. Предпринимателей края приглашают принять участие в онлайн-конференции
Экономика
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Стратегии выхода на рынок Кореи. Предпринимателей края приглашают принять участие в онлайн-конференции

Республика Корея.
Республика Корея.
СС0

11 июня 2020 года в 15.00 центром Мой бизнес запланировано проведение онлайн-конференции с участием представителей Ассоциации инновационных регионов России, Торгпредства России в Корее, Правительства Алтайского края, НО «Алтайский фонд МСП» и компаний-экспортеров продукции на тему: «Стратегии выхода экспортно-ориентированных компаний на рынок Республики Корея в условиях неопределенности: несырьевое и инвестиционное сотрудничество».

Основная цель данного мероприятия — разъяснение специалистами Торгпредства принципов работы на корейском рынке, рассмотрение предложений предприятий по активизации торгово-экономического сотрудничества с Кореей.

Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.

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