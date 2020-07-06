Стратегия инвестора. Какие способы вложения денег могут быть интересны в ситуации, когда ставка ЦБ снижается

Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 4,5% и предупредил о дальнейшем снижении показателя. На этом фоне неизбежно дальнейшее снижение доходности депозитов. С директором филиала АО «Открытие Брокер» в Барнауле Андреем Шалаевым беседует издатель altapress.ru Максим Герасимюк. Разговор о том, какие финансовые инструменты могут заменить депозиты.

— Одной из главных тенденций текущего года является снижение ставки Банком России. Андрей, как вы можете прокомментировать, чем это вызвано?

— Данная мера применяется для поддержки экономики в условиях спада на фоне пандемии COVID-19. 19 июня регулятор снизил ставку сразу до 4,5%* - это минимальный уровень в российской истории.

Однако в своем обращении регулятор отметил, что может и дальше снижать ставку. Эта ситуация негативно отразится на перспективах тех граждан, которые привыкли размещать средства на банковских вкладах. Вполне очевидно, что вслед за снижением ставки ЦБ РФ также произойдёт снижение ставок банковских депозитов.

Собственно говоря, ставка ЦБ РФ ещё полтора года назад была на уровне 7,75%. Её постепенное снижение привело к активному росту интереса частных инвесторов к финансовому рынку. Особенно сильный приток наблюдался на фоне падения фондового рынка в феврале-марте, когда можно было сделать наиболее выгодные долгосрочные вложения в качественные акции и облигации российских эмитентов.

Уже сегодня потенциальная доходность некоторых ценных бумаг в разы превышает доходность пассивного хранения денежных средств на банковских счетах. И речь в этом случае идет не о каких-то экзотических ценных бумагах, а об акциях и облигациях компаний, чьими услугами и продукцией мы пользуемся.

Стратегия инвестора СС0

— Что вы можете посоветовать тем, кто будет вынужден искать альтернативы банковским вкладам?

— Консервативным инвесторам, я бы их так назвал, можно присмотреться к облигациям федерального займа (ОФЗ) — это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ.

Государство выплачивает регулярный купонный доход за то, что вы «одолжили» ему денег. В дату, определенную заранее, государство обязано выкупить у вас облигации по зафиксированной цене — номиналу. Кроме купонного дохода вы можете получить доход от роста стоимости облигации. Нередко облигации можно купить ниже их номинальной стоимости — с дисконтом. Риски, что эмитент не выполнит свои обязательства или обанкротится, как вы понимаете, минимальные. Купоны по облигациям превышают доходность большинства вкладов в крупных банках. Например, по ОФЗ выпуска 26218 выплачивается купон 8,5%**

Облигации бывают и корпоративные, выпускаемые эмитентами из разных секторов экономики. Зачастую такие бумаги приносят доход выше ОФЗ при сравнимой надежности. Облигации выпускают многие компании — можно купить облигации «Газпрома», «Роснефти» и других крупных российских корпораций. Например, облигации Сбербанка приносят доход выше вклада в этом же банке. Одно из преимуществ облигаций — купоны выплачиваются дважды в год, а некоторые эмитенты выплачивают четыре раза.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

— На какие еще финансовые инструменты в различных отраслях советуете обратить внимание?

— Разумеется, здесь нельзя не упомянуть об акциях. Консервативным инвесторам стоит посмотреть список компаний, которые выплачивают хорошие дивиденды.

К примеру, акции компаний электроэнергетики считаются не лучшим выбором для ожиданий сильного роста капитализации, но они часто приносят стабильный и высокий дивидендный доход. Так, мы рекомендуем обратить внимание на ОГК-2, «Юнипро», «ФСК ЕЭС», привилегированные бумаги «Ленэнерго».

Аналогичное относится и к бумагам сектора телекоммуникаций. Одними из лучших в этом секторе являются акции МТС. К слову говоря, бизнес оператора связи почти не пострадал от проблем, возникших из-за COVID-19.

На рынке также есть акции с хорошим дивидендным доходом и потенциалом роста. Речь, прежде всего, идет об акциях «Газпрома». Компания нацелилась на выплату дивидендов из расчета 50% от прибыли по МСФО. Возможно, что результаты деятельности в 2020 году будут не столь сильными, но в долгосрочном плане — это одна из лучших акций для индивидуального инвестиционного счета, да и для любого инвестиционного портфеля.

Стратегия инвестора СС0

В секторе металлургии есть свои хорошие истории. Пока акции отечественных металлургов («Северсталь», «НЛМК», «ММК») стоят относительно дешево, но экономический кризис в мире неизбежно закончится, а вместе с этим начнет расти спрос на металлы. Поэтому в долгосрочном плане вложения в акции металлургов обеспечат дивидендную доходность выше депозитов, а также принесут дополнительный рост инвестированного капитала за счет роста капитализации компаний.

Также одним из преимуществ металлургов является то, что они выплачивают дивиденды несколько раз в год. Кстати, на страницах нашего образовательного проекта «Открытый журнал» есть целая подборка статей про дивиденды.

Финансовый рынок также помогает решить проблему обесценивания денег. По сути, покупка акций — это покупка реального бизнеса, который постоянно проходит валютную переоценку. В периоды кризисов акции могут дешеветь, но все плохие времена заканчиваются, а фондовый рынок восстанавливается и продолжает свой рост, а вот деньги могут потерять свою ценность по самым разнообразным причинам. Неважно, сколько у вас денег — финансовый рынок позволяет заставить эти средства работать на вас с большей эффективностью, чем на банковском депозите.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

— Сейчас много пишут и говорят об ИИС (индивидуальных инвестиционных счетах). Что такой счет нужно обязательно иметь. А зачем? Какие преимущества у этого инструмента?

— Такие инвестсчета появились в России в начале 2015 года по инициативе правительства РФ с целью популяризации финансовых рынков. ИИС — это брокерский счет, который позволяет накапливать деньги, инвестировать их в ценные бумаги, валюту, другие финансовые инструменты и получать налоговые вычеты. Для получения вычетов счет должен быть открыт минимум три года, а максимальная сумма пополнения за год составляет 1 млн рублей. При этом у одного человека одновременно может быть только один ИИС.

— Давайте поподробнее остановимся на вычетах. Это интересно. Какие они бывают?

— Существуют два типа: вычет на взнос (тип А) и вычет на доход (тип Б). В первом случае вы можете ежегодно возвращать 13% от суммы взноса, во втором — освободить всю инвестиционную прибыль от НДФЛ за три года.

Если у вас есть официальный доход, например, заработная плата, подходит тип А. Он подразумевает наличие дохода, облагаемого НДФЛ. С ним вы можете возвращать часть налога, уплаченного с зарплаты в течение года. Например, вы заработали за год 300 тыс. рублей и заплатили налоги на сумму 39 тыс. рублей. Соответственно, если вы внесете на ИИС те же 300 тыс., вы можете рассчитывать на возврат этого налога — 39 тыс. рублей.

Стратегия инвестора СС0

Важный момент — вернуть вы можете только ту сумму налога, которую уплатили по своему официальному доходу. Максимальный возврат — 52 тыс. рублей. Если вы внесли на ИИС 1 млн рублей и заплатили за год налоги на сумму, превышающую 52 тыс. рублей, то вернуть вы сможете только по верхней планке.

С типом Б ваш доход на ИИС не облагается НДФЛ. Он подходит активным трейдерам и тем, у кого нет официального дохода. Соответственно, все, что вы заработали, — ваше и ограничений нет.

Расскажу о своей собственной стратегии. Я с каждой зарплаты стараюсь переводить деньги на ИИС и докупать ОФЗ. Купоны по ним начисляются раз в полгода — то есть можно купить 6 выпусков облигаций и получать каждый месяц выплаты. Эти купоны я снова вкладываю в понравившиеся ОФЗ. Каждый год я получаю вычет в размере 52 тыс. рублей и его тоже инвестирую. Это называется сложным процентом. Мои деньги каждый месяц работают и приносят мне доход при минимальных рисках.

— Андрей, гражданам, которые только знакомятся с финансовым рынком, тяжело самостоятельно отбирать акции и облигации для покупки? Как им быть?

— Если у клиента пока недостаточно опыта или не хватает времени на самостоятельный поиск идей, мы предлагаем тарифный план «Ваш финансовый аналитик». Наши аналитики ежедневно отслеживают ситуацию на рынке, ищут интересные инвестиционные идеи и своевременно рассылают их клиентам по электронной почте и в пуш-уведомления. Инвестор сам принимает решение, какие идеи реализовать, а какие — оставить без внимания. Замечу, что при торговле на финансовых рынках есть понятие риска, однако статистика говорит сама за себя: по итогам 2019 года 89% предложенных компанией «Открытие Брокер» инвестидей оказались доходными.***

Стратегия инвестора СС0

Для тех, кто хочет получать рекомендации по формированию инвестиционного портфеля целиком, а не отдельные идеи, мы предлагаем тарифный план «Модельный портфель».

С ним наши клиенты получают инвестидеи по составу портфеля из акций, который можно легко сформировать в два клика в личном кабинете клиента.

У «Открытие Брокер» есть удобный и функциональный личный кабинет, и мобильное приложение для Android и iOS. С их помощью, каждый сможет отслеживать любые изменения и принимать своевременные меры, чтобы капитал в кризис только приумножался.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

Уверяю вас, с «Открытие Брокер» инвестиции — это просто. Купить акции и облигации не сложнее, чем заказать еду на дом. Перед принятием решения я бы порекомендовал проконсультироваться со специалистом. Для этого вы можете обратиться в наш офис по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130-а, цокольный этаж. Телефон горячей линии: 8−800−500−99−66.

Справка

АО «Открытие Брокер».

АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045−06097−100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

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«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

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*https://cbr.ru/hd_base/KeyRate

**https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=120966

***Доходность инвестиционных идей и анализ иных показателей для данного материала подготовлен аналитиками АО «Открытие Брокер» на момент публикации материала.