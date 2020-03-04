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Экономика

«Стратегия-2020»: Путин вспомнил о своем рискованном заявлении

Развитию России помешал мировой финансовый кризис 2008 года, несмотря на обещание президента РФ Владимира Путина не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян — рассказал сам российский лидер, комментируя ситуацию вокруг недостигнутых целей «Стратегии 2020», принятой более 10 лет назад.

На расширенном заседании Госсовета «О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008.
На расширенном заседании Госсовета «О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008.
kremlin.ru

«В 2008 году я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан», — рассказал ТАСС Путин.

По его словам, это обещание действительно удалось сдержать, однако негативного влияния на развитие страны избежать не удалось. В этом нет вины власти — проблема заключается в экономических кризисах, которые «пришли извне», отметил Путин.

Также глава РФ напомнил о том, что к 2008 году планировалось удвоить ВВП, на основе чего власти строили социальные планы, пишет ura.ru. Этой планки практически удалось достичь, но из-за финансового кризиса пришлось изменить задачу и сделать все, чтобы не обрушить экономику.

Ранее Владимир Путин назвал стагнацию реальных доходов россиян ключевой социальной проблемой, пишет RT. В связи с этим правительству РФ предстоит предпринять дополнительные усилия.

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