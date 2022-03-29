29 марта
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Экономика

Стремительное укрепление рубля объяснил экономист

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал Lenta.ru, что курс одной валюты по отношению к другой определяется фундаментальными факторами.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Беляев отметил, что причины падения и укрепления рубля объясняются общим состоянием экономики и финансовыми показателями.

«У нас экономика перед всеми этими украинско-санкционными событиями, назовем их так, была в стабильном состоянии, и американская тоже. Это определило фундаментальное значение рубля по отношению к доллару на уровне 76 рублей за доллар, но от фундаментальных значений, которые определяются общим состоянием экономики, определенный информационный фон может отклонять курс в ту или иную сторону», — объяснил он.

По его словам, рубль заметно упал на фоне событий, когда возникли ощущения повышенных рисков и повышенной неопределенности, кроме того, на падение повлияли спекулянты.

Когда новостной фон начал успокаиваться и начала появляться какая-то определенность, рубль стал восстанавливать свои позиции по отношению к доллару.

Беляев уверен, что на восстановление позиций рубля оказывает влияние, например, заявление России о продаже Европе энергоресурсов за рубли.

Отметим, 29 марта на Московской бирже доллар опускался до 82,95 рубля, а евро — до 93 рублей.

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