«Строители нас спасли»: как в Алтайском крае за 130 млн рублей восстановили мосты, разрушенные паводком

В Солонешенском районе ввели в эксплуатацию два моста, построенных на месте старых, уничтоженных паводком. Для местных жителей это был настоящий праздник, ведь теперь к ним может беспрепятственно доехать любой транспорт. Altapress.ru побывал на торжественном открытии моста в селе Солонешном и увидел, как выглядит новый объект, в строительство которого вложили несколько миллионов рублей.

Мост через реку Солонешная был полностью разрушен паводком весной 2018 года. Местный житель Алексей Власов говорит, что тогда вода была повсюду. Она даже вплотную подошла к его дому, который стоит в отдалении от реки. «Мост полностью снесло потоком воды, развернуло и бросило неподалеку», — вспоминает сельчанин. После этого у местных жителей возникло немало сложностей, все они ждали начала работ.

Специалисты приступили к строительству в конце февраля, все работы закончили за 7 месяцев. Пролетные строения и опоры выполнены из железобетона, протяженность моста — более 100 метров. Также построили подходы к этому объекту, сделали безопасные тротуары, освещение. Кроме того, провели укрепительные работы, обеспечили водоотвод. По мосту может передвигаться любой транспорт массой до 128 тонн. «Село было разделено на две части, мы его соединили», — резюмировал Андрей Лавренов, начальник отдела мостов Алтайавтодора.

Мост в Солонешном. Пресс-служба минтранса Алтайского края.

Татьяна Фурсова, исполняющая обязанности главы администрации Солонешенского района, также рассказала о большом значении моста, ведь он соединяет с райцентром семь других сел.

Строители возводили мост с нуля у нас на глазах. Все мы видели, как они трудились, не считаясь с личным временем, несмотря на дождь и снег. Новый мост отвечает всем требованиям безопасности. Здесь может проехать любой транспорт, — заявила она.

Многие солонешенцы пришли на торжественное открытие моста, чтобы лично поблагодарить строителей. Алексей Власов рассказал, что это большой подарок для жителей, ведь они с интересом следили за ходом работ. Другой местный житель отметил, что отсутствие моста было одной из главных проблем села. «Можно сказать, что строители спасли нас, ведь в селе много пенсионеров, которым часто нужна помощь медиков. Теперь к нам точно сможет доехать «скорая помощь», — поделился сельчанин.

Местный житель в Солонешном. Пресс-служба минтранса Алтайского края.

В конце торжественной церемонии один из строителей по традиции разбил бутылку шампанского о новый мост. После этого под аплодисменты сельчан по мосту проехали автомобили.

Отметим, что в Солонешенском районе также восстановили и ввели в эксплуатацию мост через ручей Желтенький. Протяженность объекта — около 16 метров. Общая стоимость двух мостов — 130 млн рублей.

Мосты ремонтируют и в других районах Алтайского края. Дмитрий Коровин, замминистра транспорта региона, рассказал, что в рамках ликвидации последствий паводка 2018 года, всего восстановят 11 мостовых сооружений, расположенных на автомобильных трассах общего пользования регионального или межмуниципального значения, и 9 на автомобильных дорогах местного значения. Из федерального бюджета уже получили 475 млн рублей.

Мост в Солонешном. Пресс-служба минтранса Алтайского края.

Замминистра транспорта также сообщил, что возобновлена практика приведения в нормативное состояние уникальных искусственных сооружений (протяженностью более 100 погонных метров), находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Из федерального бюджета на эти цели также направили 447 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию двух мостов в Кытмановском и Смоленском районах.

Каким был паводок-2018 в Алтайском крае?

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком ввели 27 марта и сняли 23 апреля 2018 года.