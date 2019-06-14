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Экономика

Строительная фирма в Алтайском крае подозревается в уклонении от уплаты налогов

Одна из строительных организаций Алтайского края, название которой пока не разглашается, подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

По версии следствия, руководство строительной фирмы «с целью избежания уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, используя подконтрольные ему фирмы, придало видимость совершения сделок с ними, фактически их не осуществляя».

Применяя НДС, фирма получила право на налоговые вычеты в размере равном суммам якобы уплаченного при приобретении товаров налога. Общая сумма нарушений с НДС составила более 15 млн. руб. Следствие продолжается.

Данное дело отнесено к категории «особо важных» и расследуется третьим отделом. В данном случае устанавливаются признаки преступления по статье 199 УК РФ (пункт «б», часть 2).

В качестве наказания этой статьей предусмотрен штраф в размере от 200 тыс до 500 тыс рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В иных случаях — лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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