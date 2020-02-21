Стучать по телефону. Власти просят барнаульцев сигнализировать о сдаче жилья без договора

Объявления с предложением сообщить о сдаче в аренду жилья без договоров и незаконном предпринимательстве развесил в доме председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин в начале февраля. Сделать это его попросили в городском комитете по финансам, сказал он. Но объявления быстро сорвали. Несмотря на все усилия властей вывести из тени арендные доходы общество этому пока активно сопротивляется.

Поручения сообщать не давали

Объявления, выданные в финкомитете, Константин Емешин развесил во всех четырех подъездах дома. Они не провисели и часа. Хотя другие объявления жильцы не срывают — даже про должников по оплате услуг ЖКХ.

И это понять можно, так как реально в доме в почти четверти квартир живут квартиранты, а их платежи явно не хотят афишировать собственники жилья, — комментирует председатель ТСЖ.

Altapress.ru общественник объяснил: в комитете и ему самому предложили рассказать всю правду о собственниках, сдающих жилье без договора. Он отказался.

Председатель товарищества — лицо выборное, он действует в соответствии с поручением собственников помещений. Когда люди меня выбирали, они мне такое поручение не давали, так что у меня таких полномочий нет. О чем я и сказал в комитете, — продолжает Емешин.

Объявление комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула. barnaul.org

Предпочитают утаивать

Повышенное внимание к людям, не желающим делиться с государством доходами от сдачи квартир, в налоговой службе стали уделять еще в 2007 году

Ряд СМИ в те годы сообщали: действует ФНС скорее психологически. Если о факте сдачи в аренду поступил сигнал, высылали «напоминалки» и предлагали заплатить налог добровольно. В некоторых регионах пугали судами.

По прошествии 11 лет, в 2018-м, налоговики в одном лишь Октябрьском районе Барнаула подвели печальные итоги.

Только за первый квартал 2018 года выставлено более 2 тыс. предложений о сдаче в аренду в этом районе, сообщала мэрия Барнаула. Но с 2016 года его жители предоставили… лишь 60 деклараций.

Аренда. Михаил Хаустов

На тот момент «однушку» сдавали в среднем за 9 тыс. рублей в месяц (или 108 тыс. в год), «двушку» — за 12 тыс. (144 тыс. в год), «трешку» — за 14−15 тыс. (168−180 тыс.). Очевидно, подавляющая часть налога с этих доходов (13%) так и не поступила в бюджет.

Номерок телефона

В 2018 году к делу борьбы с теневой сдачей жилья подключился и городской финкомитет. Это понятно: денег городу сильно не хватает, а НДФЛ в бюджете — существенная часть, или около 36%. И могла бы быть еще больше.

Как раз тогда на сайте мэрии и появилось объявление о работе «горячей линии», а в нем — номерок телефона. Барнаульцам предлагали сообщать о фактах незаконного предпринимательства.

Доходы. Налоги. pixabay.com

В 2019 году в объявление добавили предложение рассказывать еще и о сдаче жилья в аренду без договора и о бесхозяйном имуществе. О результатах работы «горячей линии» в финкомитете пишут сдержанно.

Из отчета комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула за 2019 год:

Проведена значительная работа с населением в части повышения налоговой культуры и финансовой грамотности, выявления незаконной предпринимательской деятельности.

Аренда квартиры СС0.

Нет стимулов

Между тем, в том же 2018 году Минфин России выпустил в свет интересные рекомендации для регионов и муниципалитетов, как пополнять доходную базу. Тому, как «вытряхивать» налоги с тех, кто сдает квартиры, посвящен отдельный раздел.

Тема должна стать частью работы спецкомиссий. И когда в комиссию поступит сигнал, она может проводить рейд, «чтобы официально зафиксировать сложившуюся ситуацию».

Ведомство даже предложило материально стимулировать управляющие организации «сдавать» арендодателей — например, предоставлять им гранты из местных бюджетов за прирост поступлений НДФЛ.

Но пока выявлять их у тех, кто управляет домом, особого интереса в общем-то нет. Нет их и у соседей — доносят ведь на тех, кто ведет себя «не по-соседски». А квартиранты в доме — люди, чаще всего, мирные и проблем не создают. «Это самые добросовестные плательщики за услуги ЖКХ», — говорит Емешин.

Константин Емешин — общественник и председатель барнаульского ТСЖ. www.facebook.com/kyemeshin

А уже если они нарушают порядок, жалуются владельцу квартиры или вызывают полицию.

Помогут технологии

И все же, судя по недавним заявлениям Минстроя РФ, проблема остается острой. Уже и это ведомство, а не только налоговая и Минфин, поставило на 2020 год задачу вывести из тени всех, кто сдает квартиры и не платит налоги, рассказал «Коммерсантъ».

Решение ведомство видит в технологиях: оно намерено создать платформу совместно с налоговой службой и ГИС ЖКХ. В ней будет проще оформить договор аренды и передать данные в ФНС.

Налоговая служба побеждает правовой нигилизм IT-технологиями. pixabay.com

Однако председатель совета дома в Центральном районе Барнаула рассказал altapress.ru: многие уже и сегодня заключают договор с квартирантами. Но что это меняет? Налоги-то они не платят.

«А как без договора? Сегодня у нас квартиранты затопили соседей, мы вызывали управляющую компанию. В договоре прописано, кто и за что отвечает. А вот налоги… Я знаю одного человека, который и договор заключал, и платил в ФНС, и даже пенсионные взносы. Он надолго уехал из Барнаула и был заинтересован в том, чтоб не остаться без пенсии. Но в нашем доме таких нет», — сказал он.

Налоговые уведомления. архив УФНС России по Алтайскому краю

Не светиться , не ругаться

Председатель совета дома полагает: люди не хотят светиться, потому что не доверяют государству. Сегодня оно возьмет 13%, а через три года обложит по полной. Мало не покажется.

Вероятно, поэтому многие собственники стараются заключать договора на 11 месяцев (с автоматическим продлением), чтобы не регистрировать их. Арендаторов они называют родственниками. А плату за наем берут налом или просят «кидать» на карту с назначением «матпомощь».

Знакомая altapress.ru Наталья много лет сдавала квартиру, тоже заключив договор и тоже без налогов.

«Если налоговая предъявит мне какую-то сумму к уплате, заплачу, не вопрос. Но это же как надо переругаться с соседями, чтобы они на тебя донесли? У меня отношения с ними прекрасные», — говорит она.

ФНС. www.nalog.ru

По разным оценкам, от 50 до 90% рынка сдачи жилья в аренду сейчас находится в тени. В Минстрое России утверждают: если все, кто сдает жилье в России, начнут платить налог, бюджеты пополнятся на 200 млрд рублей. Другое дело, насколько серьезно власти за решений этой задачи возьмутся.

6 важных фактов об уплате НДФЛ от сдачи в аренду квартиры

Доходы граждан от сдачи квартиры в аренду облагаются НДФЛ по ставке 13%.

Срок действия договора аренды значения не имеет.

Гражданин-арендодатель обязан заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию надо не позднее 30 апреля .

Налог надо уплатить не позднее 15 июля: если получили доход в 2019-м , платить налог надо в 2020-м

платить налог надо в 2020-м Заполнить декларацию можно онлайн — например , через личный кабинет налогоплательщика.

Источники: правовая база Консультант плюс, ФНС.