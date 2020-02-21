Стучать по телефону. Власти просят барнаульцев сигнализировать о сдаче жилья без договора

Поручения сообщать не давали
Объявления, выданные в финкомитете, Константин Емешин развесил во всех четырех подъездах дома. Они не провисели и часа. Хотя другие объявления жильцы не срывают — даже про должников по оплате услуг ЖКХ.
И это понять можно, так как реально в доме в почти четверти квартир живут квартиранты, а их платежи явно не хотят афишировать собственники жилья, — комментирует председатель ТСЖ.
Altapress.ru общественник объяснил: в комитете и ему самому предложили рассказать всю правду о собственниках, сдающих жилье без договора. Он отказался.
Председатель товарищества — лицо выборное, он действует в соответствии с поручением собственников помещений. Когда люди меня выбирали, они мне такое поручение не давали, так что у меня таких полномочий нет. О чем я и сказал в комитете, — продолжает Емешин.
Предпочитают утаивать
Повышенное внимание к людям, не желающим делиться с государством доходами от сдачи квартир, в налоговой службе стали уделять еще в 2007 году
Ряд СМИ в те годы сообщали: действует ФНС скорее психологически. Если о факте сдачи в аренду поступил сигнал, высылали «напоминалки» и предлагали заплатить налог добровольно. В некоторых регионах пугали судами.
По прошествии 11 лет, в 2018-м, налоговики в одном лишь Октябрьском районе Барнаула подвели печальные итоги.
Только за первый квартал 2018 года выставлено более 2 тыс. предложений о сдаче в аренду в этом районе, сообщала мэрия Барнаула. Но с 2016 года его жители предоставили… лишь 60 деклараций.
На тот момент «однушку» сдавали в среднем за 9 тыс. рублей в месяц (или 108 тыс. в год), «двушку» — за 12 тыс. (144 тыс. в год), «трешку» — за 14−15 тыс. (168−180 тыс.). Очевидно, подавляющая часть налога с этих доходов (13%) так и не поступила в бюджет.
Номерок телефона
В 2018 году к делу борьбы с теневой сдачей жилья подключился и городской финкомитет. Это понятно: денег городу сильно не хватает, а НДФЛ в бюджете — существенная часть, или около 36%. И могла бы быть еще больше.
Как раз тогда на сайте мэрии и появилось объявление о работе «горячей линии», а в нем — номерок телефона. Барнаульцам предлагали сообщать о фактах незаконного предпринимательства.
В 2019 году в объявление добавили предложение рассказывать еще и о сдаче жилья в аренду без договора и о бесхозяйном имуществе. О результатах работы «горячей линии» в финкомитете пишут сдержанно.
Из отчета комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула за 2019 год:
Проведена значительная работа с населением в части повышения налоговой культуры и финансовой грамотности, выявления незаконной предпринимательской деятельности.
Нет стимулов
Между тем, в том же 2018 году Минфин России выпустил в свет интересные рекомендации для регионов и муниципалитетов, как пополнять доходную базу. Тому, как «вытряхивать» налоги с тех, кто сдает квартиры, посвящен отдельный раздел.
Тема должна стать частью работы спецкомиссий. И когда в комиссию поступит сигнал, она может проводить рейд, «чтобы официально зафиксировать сложившуюся ситуацию».
Ведомство даже предложило материально стимулировать управляющие организации «сдавать» арендодателей — например, предоставлять им гранты из местных бюджетов за прирост поступлений НДФЛ.
Но пока выявлять их у тех, кто управляет домом, особого интереса в общем-то нет. Нет их и у соседей — доносят ведь на тех, кто ведет себя «не по-соседски». А квартиранты в доме — люди, чаще всего, мирные и проблем не создают. «Это самые добросовестные плательщики за услуги ЖКХ», — говорит Емешин.
А уже если они нарушают порядок, жалуются владельцу квартиры или вызывают полицию.
Помогут технологии
И все же, судя по недавним заявлениям Минстроя РФ, проблема остается острой. Уже и это ведомство, а не только налоговая и Минфин, поставило на 2020 год задачу вывести из тени всех, кто сдает квартиры и не платит налоги, рассказал «Коммерсантъ».
Решение ведомство видит в технологиях: оно намерено создать платформу совместно с налоговой службой и ГИС ЖКХ. В ней будет проще оформить договор аренды и передать данные в ФНС.
Однако председатель совета дома в Центральном районе Барнаула рассказал altapress.ru: многие уже и сегодня заключают договор с квартирантами. Но что это меняет? Налоги-то они не платят.
«А как без договора? Сегодня у нас квартиранты затопили соседей, мы вызывали управляющую компанию. В договоре прописано, кто и за что отвечает. А вот налоги…
Я знаю одного человека, который и договор заключал, и платил в ФНС, и даже пенсионные взносы. Он надолго уехал из Барнаула и был заинтересован в том, чтоб не остаться без пенсии. Но в нашем доме таких нет», — сказал он.
Не светиться, не ругаться
Председатель совета дома полагает: люди не хотят светиться, потому что не доверяют государству. Сегодня оно возьмет 13%, а через три года обложит по полной. Мало не покажется.
Вероятно, поэтому многие собственники стараются заключать договора на 11 месяцев (с автоматическим продлением), чтобы не регистрировать их. Арендаторов они называют родственниками. А плату за наем берут налом или просят «кидать» на карту с назначением «матпомощь».
Знакомая altapress.ru Наталья много лет сдавала квартиру, тоже заключив договор и тоже без налогов.
«Если налоговая предъявит мне какую-то сумму к уплате, заплачу, не вопрос. Но это же как надо переругаться с соседями, чтобы они на тебя донесли? У меня отношения с ними прекрасные», — говорит она.
По разным оценкам, от 50 до 90% рынка сдачи жилья в аренду сейчас находится в тени. В Минстрое России утверждают: если все, кто сдает жилье в России, начнут платить налог, бюджеты пополнятся на 200 млрд рублей. Другое дело, насколько серьезно власти за решений этой задачи возьмутся.
6 важных фактов об уплате НДФЛ от сдачи в аренду квартиры
- Доходы граждан от сдачи квартиры в аренду облагаются НДФЛ по ставке 13%.
- Срок действия договора аренды значения не имеет.
- Гражданин-арендодатель обязан заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.
- Подать декларацию надо не позднее 30 апреля .
- Налог надо уплатить не позднее 15 июля: если получили доход в 2019-м, платить налог надо в 2020-м
- Заполнить декларацию можно онлайн — например, через личный кабинет налогоплательщика.
Источники: правовая база Консультант плюс, ФНС.