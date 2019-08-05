Суд обязал Роспотребнадзор возместить убытки алтайской базе отдыха

Суд обязал Роспотребнадзор возместить фирме «Туристическая стоянка «Медвежий угол» убытки, связанные с затратами на юриста. Нанять юриста фирме пришлось для того, чтобы оспорить постановление этого ведомства о привлечении ее к административной ответственности.

Суд прекратил административное дело, так как при проведении проверки сотрудник Роспотребнадзора допустил грубые нарушения. Выиграв этот судебный процесс, фирма снова обратилась в суд, но уже за взысканием убытков с госоргана.

С чем связаны убытки

Базу отдыха «Туристическая стоянка «Медвежий угол», расположенную в селе Ая Алтайского района, Роспотребнадзор проверил еще в августе 2017 года. Инспектор усмотрел нарушение. И базу отдыху оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье 6.6 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В дальнейшем, однако, суд по иску фирмы прекратил административное дело в связи с отсутствием состава правонарушение. Как выяснилось, проверяющие допустили грубые нарушения при проведении внеплановой выездной проверки.

Поэтому ее результаты нельзя было принять в качестве доказательств нарушения. Решение об отмене дела устоялось во всех судебных инстанциях.

Кафе на базе отдыха «Туристическая стоянка «Медвежий угол». vk.com/medug

Что решил суд

После этого фирма обратилась в арбитраж с иском к Минфину России. Ее представитель заявил, что из-за незаконных действий должностных лиц госоргана фирма понесла убытки в сумме 84 тыс. рублей, затратив их на оплату юриста. И потребовала взыскать их с казны РФ.

Суд усмотрел причинно-следственную связь между действиями чиновника и неблагоприятными последствиями у фирмы.

Из определения арбитражного суда:

Противоправность действий должностного лица, выразившаяся в вынесении постановления об административном правонарушении на основании доказательств, полученных с нарушением закона, в данном случае подтверждается вступившим в законную силу судебным актом.

База отдыха «Туристическая стоянка «Медвежий угол». Алтайский район. vk.com/medug

Но судья счел, что убытки надо взыскивать с Роспотребнадзора (а не Минфина России, как поначалу требовал представитель базы отдыха). Кроме того, судья не согласился с размером затрат, которые надо компенсировать фирме.

Фирма так и не смогла предоставить суду письменный договор с юристом (только квитанции об оплате), поэтому суд взял в расчет средние расценки. В итоге Роспотребнадзор должен будет выплатить фирме «Туристическая стоянка «Медвежий угол» 18 тыс рублей.

Решение в полном виде изготовлено судом 30 июля. Оно вынесено в первой инстанции, сведений о подаче жалоб в апелляцию в картотеке арбитража пока нет.