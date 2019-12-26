Суд отказал крупному алтайскому заводу во взыскании миллионов с новосибирской компании

В остальной части иска заводу отказали. Причины в резолютивной части решения суда не раскрываются.
Также известно, что в июле суд оставил этот же иск без рассмотрения. И только в августе апелляция — после рассмотрения жалобы «Алтай-Кокса» — вернула дело в первую инстанцию.
Какие договорные отношения связывали «Алтай-Кокс» и «Сибэнергоремонт» в деле не раскрывается.
В ноябре 2016 года «Алтай-Кокс» обращался к ответчику с претензией, в которой требовал оплатить долг по договору.
По данным отчета «Сибэнергоремонта» за I квартал 2017 года, энергоприятие производило капитальный и средний ремонт, модернизацию и реконструкцию на электростанциях и котельных Сибири и Дальнего Востока.