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17 сентября
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Экономика

Сугубо предварительно. Кремль прокомментировал интеграцию экономик России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии нет, а сведения СМИ по этой теме носят «сугубо предварительный характер», пишет РИА Новости.

С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск, 2 июля 2014 года.
С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск, 2 июля 2014 года.
kremlin.ru

Газета «Коммерсант» написала, что Москва и Минск планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы и интегрировать свои экономические системы с января 2021 года.

Сообщалось, что стороны намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

«Коммерсант» отмечал, что такая степень интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавлял, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

О создании рабочей группы по развитию экономической интеграции Минск и Москва договорились еще в конце 2018 года, а позже обменялись предложениями по сотрудничеству.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

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