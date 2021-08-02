Сумма средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысила 100 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2021 года участники долевого строительства открыли в банке 10,3 тыс. счетов эскроу на общую сумму 51 млрд рублей. Это близко к результатам за весь прошлый год.

Количество счетов эскроу, открытых в банке на конец июня 2021 г., превысило 21 тысячу. За первое полугодие этот показатель практически удвоился — по итогам 2020 года в банке было открыто 11 тыс. счетов.

Общий объем средств, размещенных на таких счетах в банке «Открытие», превысил 100 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 95%.

По данным аналитического портала НАШ.ДОМ.РФ, «Открытие» занимает 4 место по числу выданных кредитов с расчетами по эскроу-счетам. Банк финансирует 122 застройщика, общая площадь кредитуемых проектов составляет 3,1 млн кв. м.

Екатерина Чиркова,

старший вице-президент , директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»:

— Кредитование жилищного строительства — одно из приоритетных направлений деятельности банка «Открытие». У нас широкая продуктовая линейка, отвечающая потребностям застройщиков на всех этапах реализации проекта. Банк обладает одной из лучших на рынке экспертиз в части финансирования строительства жилья. Гибкость подходов помогает нам выстраивать партнерские отношения как с крупнейшими девелоперскими группами, так и с региональными игроками. С 2019 года банк профинансировал более 240 строек в 36 регионах с зачислением средств на счета эскроу. Часть объектов уже достроена и введена в эксплуатацию, было раскрыто 4,5 тысяч счетов — эти дольщики получили свои квартиры.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.