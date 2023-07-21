Светское окружение, сигары и алкоголь: СМИ выяснили, какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе

Многократная чемпионка мира, майор Российской армии Елена Исинбаева оказалась в центре скандала несколько дней назад, когда опубликовала пост в соцсетях на русском и испанском языках.

Внимание мировой общественности с тех пор приковано к ее персоне — уроженке Волгограда.

Российские политики не стали умалять спортивных достижений Исинбаевой, однако обвинили ее в предательстве после отречения от службы в ВС РФ Исинбаева заявила в соцсетях, что ее служба в армии являлась "номинальной".

И многие задались вопросом — почему после присвоения ей офицерского звания спортсменка отнюдь не "номинально" получала из армейского бюджета зарплату, пользовалась льготами.

После различных комментариев по поводу отъезда Исинбаевой в Испанию СМИ задались вопросом — какой бизнес имеется у обладательницы 28 мировых рекордов, двукратной Олимпийской чемпионки. Также особый интерес журналисты проявили к недвижимости "номинального офицера".

Недвижимость

Испанские журналисты утверждают — на Тенерифе у семьи Исинбаевой якобы есть элитная недвижимость, указывает LIFE. На остров она перебралась из княжества Монако, где жила в течение многих лет.

В эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре Исинбаевой принадлежит роскошный дом площадью около 200 квадратов, звезда мирового спорта также владеет недвижимостью в Кальяо Сальвахе. Это позволяет приобрести на острове статус резидента. Ее муж — спортсмен Никита Петинов — владеет дорогим автомобилем.

Офис в Швейцарии

Также выяснилось, что прославленная российская спортсменка и активный сторонник здорового образа жизни (ЗОЖ) в Швейцарии владеет компанией, занимающейся оптовой торговлей табачными изделиями. Компания торгует сигарами и элитным алкоголем.

Открывала фирму в августе 2015 года. Офис находится в Ланси — одном из наиболее густонаселенных районов кантона Женева.

В этом бизнесе у Исинбаевой четыре партнера. Один из соучредителей — советник князя Монако Альбера II. Это Жоэль Бузу, французский пятиборец, чемпион мира и призер Олимпийских игр, деятель международного спортивного и социального движения, президент Всемирной ассоциации олимпийцев.

Возможно, именно он познакомил спортсменку с князем Монако и ввел ее в элитные круги средиземноморского княжества. А в 2018 году она стала "женщиной года Монте-Карло" — ежегодная премия проходит под патронажем Альбера II и почетного президента церемонии принцессы Шарлин.

Фонд в России

В 2013 году в Волгограде зарегистрировала Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, за который позже в Монако была удостоена звания "Женщина года". Но к концу прошлого года на балансе организации числилось чуть больше миллиона рублей, а годом ранее у предприятия насчитывался убыток на сумму почти 12 млн.

К настоящему моменту спортсменка вышла из числа учредителей фонда, номинально оставшись в нем президентом.

В деловой жизни Исинбаевой был фонд "Воскресение", в котором была членом правления, судя по сообщениям в СМИ. Фонд учрежден вместе с общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ в 2018 году.

Спустя некоторое время четыре юрлица "Военторга" перечислили в него в виде пожертвований 18 млн рублей. Деньги проводились прозрачно — как госзакупки. К концу года чистые активы организации составили без малого 2 млрд рублей, а в 2019-м — уже больше 4,3 млрд.

Бренд

В 2016 году Елена Исинбаева решила сделать свое имя официальным брендом и подала заявку в Роспатент о регистрации товарного знака «Исинбаева» по 15 классам товаров и услуг, включая парфюмерию, бижутерию, ювелирные изделия, одежду, обувь, безалкогольные напитки и пиво.

За заслуги и политика

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Состояла в движении Putin Team.

В январе 2020 года Исинбаева находилась в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.