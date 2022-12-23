В уходящем году Tele2 продолжила развивать покрытие в Сибири, запускать новые продукты и радовать клиентов подарками. Как это получалось, несмотря на все трудности, которые преподнес бизнесу 2022 год — в нашем материале.

Курс на конструктивизм

На практичность и функциональность опирались конструктивисты XX века. На практичность и функциональность опирается и Tele2 при строительстве базовых станций. Оператор в уходящем 2022-ом планировал свою сеть таким образом, чтобы стабильная голосовая связь и привычно быстрый мобильный интернет оставались доступными как можно большему числу сибиряков.

В 2022 году инженеры компании строили новые базовые станции во всех регионах Сибири. В целом инфраструктура оператора увеличилась на 8% год к году. Благодаря этому современные стандарты связи стали доступны на территории, где живут ещё 125 тысяч сибиряков.

— В местах, где уже было наше покрытие, но клиенты стали «качать» больше, мы построили дополнительные базовые станции и повысили скорость 4G-интернета. С начала года мы суммарно увеличили емкость сети в Сибири на 7 петабайт. С таким трафиком на одном устройстве можно смотреть фильмы почти тысячу лет, не прерываясь ни на что, — рассказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Акцент в развитии емкости компания сделала на спальных районах. Дома люди используют интернет особенно активно — трафик в «спальниках» растет постоянно.

— С начала года, например, в Барнауле мы построили базовые станции на улицах Взлетной, Сергея Ускова, Шумакова и других, — уточнил Дмитрий Кромский.

Базовые станции в селах

Помимо улучшения покрытия в городской среде, Tele2 продолжает устанавливать базовые станции в селах. Компания участвует в качестве центра компетенций в реализации госпроекта «Устранение цифрового неравенства», который координирует ПАО «Ростелеком».

С начала года запущены базовые станции в 102 селах и деревнях, где проживает до 500 человек. Из них 18 населенных пунктов — в Алтайском крае. В программу попадают села, деревни и поселки, где-либо вообще нет мобильной связи, либо сигнал очень слабый, потому что базовая станция находится далеко. В этом году по проекту УЦН Tele2 и «Ростелеком» обеспечили стабильной связью 24 тысячи сибиряков.

Еще быстрее

Несмотря на трудности с поставками телеком-оборудования, Tele2 удалось сохранить комфортную для клиентов скорость интернета, а местами даже повысить ее.

В этом году ФГУП «Главный радиочастотный центр» проверил качество интернета в нескольких городах Сибири. Tele2 оказался лидером по скорости загрузки данных в Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке. Также оператор занял первое место по стабильности интернета. Это значит, что в сети Tele2 меньше всего сбоев при просмотре видео, скачивании файлов, просмотре соцсетей.

В компании работает целый отдел инженеров, которые отвечают за настройку антенн. Чем правильнее выбран угол наклона, тем большему числу клиентов доступен интернет на хороших скоростях.

Новейшие технологии

В 2019 году Tele2 первой из телеком-компаний внедрила технологию eSIM, которая позволяет отказаться от пластиковой карты. Это уже встроенная в смартфон микросхема, с помощью которой можно удаленно подключиться к оператору и пользоваться связью как обычно. Но технологию поддерживают не все устройства.

За год число телефонов, поддерживающих eSIM, выросло в Сибири в полтора раза. Активнее всего электронные «симки» используют в Красноярском крае, Кузбассе и Новосибирской области.

Мультиподписки и адаптивный ассистент

Tele2 — первый оператор, который запустил конструктор мультиподписок. Каждый клиент может собрать свою подписку из полезных опций и платить только за них, причем одновременно со списанием абонентской платы за связь. Всего доступно 18 опций, среди них, например, дополнительный пакет интернета каждый месяц, доступ к онлайн-кинотеатрам, книжным сервисам, VK Combo без рекламы.

Еще нельзя не рассказать про голосового ассистента. Он принимает звонки за абонента, а потом передает ему записи разговоров и текстовые расшифровки. Ассистент ведет осмысленный диалог. Он спрашивает у собеседника цель звонка и задает уточняющие вопросы.

— Он будет отвечать за вас, если вы не можете ответить сами или сбрасываете звонок, — отметил Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Экономия времени и бонусы

Еще одна новая услуга Tele2, которую запустили в этом году, — так называемый конвергентный тариф. Это когда вы добавляете к мобильной связи домашний интернет и платите за все одновременно. Сейчас услуга доступна в 60 регионах страны, в том числе в Алтайском крае.

Помимо услуг, Tele2 предлагает клиентам бонусы. Например, к Новому году оператор запустил акцию: новые абоненты, которые подключатся на тарифы «Мой онлайн», «Онлайн+» или Black, будут ежемесячно получать удвоенный пакет гигабайтов.

Также в компании напомнили о программе лояльности «Больше», в рамках которой партнеры оператора предоставляют бонусы клиентам Tele2. Например, скидки на товары, повышенный кешбэк, доступ к онлайн-кинотеатрам. В числе партнеров оператора — Яндекс, ЛитРес, Лента, магазины одежды и другие компании.

Защита для каждого

Отдельная часть работы Tele2 — защита клиентов от нежелательных звонков. Базовый антиспам-сервис включен во все тарифы оператора по умолчанию. Система работает на технологиях big data и распознает спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости, реакции пользователей.

Директор сибирского филиала компании Дмитрий Кромский рассказал, что в сутки система обрабатывает от 5 до 6 млн нежелательных вызовов. Из них примерно 70% — телемаркетинг. Оператор совершенствует алгоритмы и непрерывно пополняет базу номеров спамеров.