Сжиженный газ подешевел в Алтайском крае после вмешательства ФАС

Антимонопольная служба подтвердила, что «Алтайкрайгазсервис» осуществлял доставку бытового газа в баллонах по завышенной стоимости. Рост цены сжиженного газа для потребителей был одной из самых тревожных тем за последние полгода.

​Компанию признали виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услугу по доставке бытового газа. Размер платы за доставку не регулировался государством и формировался поставщиком самостоятельно.

Подтвердилось, что средняя цена услуги с 2020 года увеличилась в четыре раза: транспортировка 27-литровых баллонов выросла с 75 до 297,09 рублей, 50-литровых баллонов — со 150 до 594,18 рублей.

«Стоимость услуги выросла в основном за счет увеличения заложенной рентабельности, — таким образом, компания пыталась компенсировать недополученные доходы. Опровергнуть это, предоставив экономическое обоснование формирования цены доставки, ОАО „Алтайкрайгазсервис“ в рамках разбирательства, не удалось», — заявили в УФАС по Алтайскому краю.

Подробно в проблеме altapress.ru разбирался в начале июля.

Теперь в ФАС России подписали приказ, утвердивший государственное регулирование розничной цены сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя.

Сжиженный газ. Баллоны. Pixabay.com

Региональное управление по тарифам уже рассчитало и утвердило розничные цены на 2021 год.

В результате введения госрегулирования цена баллона с доставкой до потребителя в Алтайском крае понизилась на величину от 12% до 19%.

Новая цена

48,67 рублей за кг с НДС ( или 438,03 рублей за баллон 9 кг).

Решение уже вступило в силу, документ опубликован на сайте правовой информации 12 августа.

«Алтайкрайгазсервис» накажут штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, добавили в УФАС.