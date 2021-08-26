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Экономика

Сжиженный газ подешевел в Алтайском крае после вмешательства ФАС

Антимонопольная служба подтвердила, что «Алтайкрайгазсервис» осуществлял доставку бытового газа в баллонах по завышенной стоимости. Рост цены сжиженного газа для потребителей был одной из самых тревожных тем за последние полгода.

Сжиженный газ.
Сжиженный газ.
rst.75.ru.

​Компанию признали виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услугу по доставке бытового газа. Размер платы за доставку не регулировался государством и формировался поставщиком самостоятельно.

Подтвердилось, что средняя цена услуги с 2020 года увеличилась в четыре раза: транспортировка 27-литровых баллонов выросла с 75 до 297,09 рублей, 50-литровых баллонов — со 150 до 594,18 рублей.

«Стоимость услуги выросла в основном за счет увеличения заложенной рентабельности, — таким образом, компания пыталась компенсировать недополученные доходы. Опровергнуть это, предоставив экономическое обоснование формирования цены доставки, ОАО „Алтайкрайгазсервис“ в рамках разбирательства, не удалось», — заявили в УФАС по Алтайскому краю.

Подробно в проблеме altapress.ru разбирался в начале июля.

Теперь в ФАС России подписали приказ, утвердивший государственное регулирование розничной цены сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя.

Сжиженный газ. Баллоны.
Сжиженный газ. Баллоны.
Pixabay.com

Региональное управление по тарифам уже рассчитало и утвердило розничные цены на 2021 год.

В результате введения госрегулирования цена баллона с доставкой до потребителя в Алтайском крае понизилась на величину от 12% до 19%.

Новая цена

  • 48,67 рублей за кг с НДС (или 438,03 рублей за баллон 9 кг).

Решение уже вступило в силу, документ опубликован на сайте правовой информации 12 августа.

«Алтайкрайгазсервис» накажут штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, добавили в УФАС.

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