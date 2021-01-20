Таинственный новосибирец выкупил простоявший много лет молочный завод на Алтае

Altapress.ru удалось выяснить, что еще 14 декабря прошлого года на торгах было продано имущество мясомолочного комбината «Угринич». Предприятие из Бийска выкупило частное лицо с новосибирской пропиской.

Кто участвовал в торгах

Единым лотом на торги выставлялись порядка 15 зданий «Угринича», в том числе конторы комбината, молочного и мясного цехов, гаражи. Сюда же вошли земельные участки и множество единиц различного промышленного оборудования, мебели и инвентаря.

Боролись за лот пять участников, четверо из которых физлица. Единственной компанией, претендовавшей на «Угринич», стала барнаульская фирма «Алт Авто», учредителем которой является предприниматель Игорь Переверзев.

Отметим: в 2017 году «Алт Авто» уже пыталось войти в аграрный бизнес, участвуя в торгах по продаже имущества обанкротившегося свинокомплекса «Альтаир-Агро» в Ребрихинском районе. Однако победителем тогда был признан омский холдинг «Руском», развивающий на Алтае производство колбас «Барнаульский пищевик».

Молоко. Ирина Пергаева

Начальная цена всего имущества «Угринича» составляла всего 62,5 млн рублей. Наиболее высокую цену (31,5 млн рублей) предложил Алексей Слюсарев.

Что известно о победителе

Победитель торгов — из Новосибирска, на сегодняшний день это фактически все, что о нем известно.

В качестве индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя каких-либо бизнес-структур не значится. В 2018 и 2019 годах Алексей Слюсарев участвовал в нескольких торгах по продаже имущества компании «Сибнефтегеофизика» и частного лица.

Что известно о предприятии

Алтайский мясомолочный комбинат входил в структуру печально известного агрохолдинга «Изумрудная страна», который возглавляла Ольга Антипина.

Ольга Антипина , бывшая совладелица ассоциации «Изумрудная страна». Дмитрий Лямзин

Здесь выпускали цельномолочную и колбасную продукцию под маркой «Угриничъ». Как и все предприятия этой структуры, его постригла печальная участь — он оказался на грани разорения.