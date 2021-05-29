Так себе уровень. Жители Алтая остаются на последнем месте в СФО по уровню зарплат

Наиболее высокий уровень зарплаты отметили в Красноярском крае — 54 216 рублей, Иркутской области — 49 631 рубль, Томской области — 46 452 рубля. Меньше всех получают жители Алтайского края — 29 562 рубля. Республика Алтай демонстрирует несколько лучшие показатели — там средняя зарплата 35 622 рубля, на третьем месте омичи, которые зарабатывают в среднем по 37 749 рублей.
Средняя зарплата в Новосибирской области с января по март составила 40 280 рублей — регион стал седьмым среди субъектов СФО по уровню дохода.
Напомним, Новосибирскстат учитывает начисленную заработную плату, до выплаты подоходного налога.