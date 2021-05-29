Так себе уровень. Жители Алтая остаются на последнем месте в СФО по уровню зарплат

Новосибирскстат опубликовал данные по уровню заработной платы в регионах Сибирского федерального округа за первый квартал. Среднемесячная зарплата в Сибирском федеральном округе в первом квартале 2021 года составила 44 117 рублей пишет «Московский комсомолец».