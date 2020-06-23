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Экономика

Хитрый ход: 320 тысяч головок пармезана сыроделы решили убрать с рынка

Итальянские сыроделы для поддержания цен решили вывести с рынка 320 тыс. головок пармезана, сообщает La Reppublica.

Сыр.
Сыр.
Jakub Kapusnak (СС0)

До 2019 года производители процветали, продавая оптовикам сыр по цене 10,95 евро за килограмм.

Однако сначала Белый дом ввел налог в 40% на сыры из Евросоюза, затем пришел коронавирус, сильно сократив его потребление в кафе и ресторанах. Сегодня продукт продается за 7,45 евро за 1 кг, что ниже его себестоимости.

Производители решили вывести с рынка 320 тыс. головок знаменитого «пармиджано-реджано» и выбросить его на рынок при более благоприятных условиях.

Решение должно быть принято 24 июня всей ассоциацией производителей.

Факт

Годовой оборот итальянского пармезана составляет 2,6 млрд евро.

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