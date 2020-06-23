Хитрый ход: 320 тысяч головок пармезана сыроделы решили убрать с рынка

До 2019 года производители процветали, продавая оптовикам сыр по цене 10,95 евро за килограмм.

Однако сначала Белый дом ввел налог в 40% на сыры из Евросоюза, затем пришел коронавирус, сильно сократив его потребление в кафе и ресторанах. Сегодня продукт продается за 7,45 евро за 1 кг, что ниже его себестоимости.

Производители решили вывести с рынка 320 тыс. головок знаменитого «пармиджано-реджано» и выбросить его на рынок при более благоприятных условиях.

Решение должно быть принято 24 июня всей ассоциацией производителей.

Факт

Годовой оборот итальянского пармезана составляет 2,6 млрд евро.