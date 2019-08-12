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Экономика

Таможенники будут проверять на границе цветы, фрукты и овощи

Таможенники будут вести карантинный фитосанитарный контроль на границе. Правила вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года, сообщает «Российская газета».

Цветы.
Цветы.
СС0

Сотрудники будут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов и поездов, а также членов экипажей и поездных бригад, чтобы предотвратить ввоз в страну продукции с высоким фитосанитарным риском без необходимых документов.

По результатам осмотра, таможенники могут принять решение о запрете ввоза многих фруктов, овощей, картофеля, саженцев и семян.

Без фитосанитарного сертификата в Россию можно ввозить в багаже или в ручной клади до 5 кг фруктов (например, абрикосы, ананасы, инжир, манго, вишню, персики, сливу и цитрусовые) и до 5 кг овощей (среди них — томаты, капуста, морковь, огурцы). Также можно будет провозить не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

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