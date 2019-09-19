Таможенники рассказали, куда вывозят алтайский лес

За восемь месяцев 2019 года больше всего алтайского леса вывезли в Китай — почти 53% от общего объема, об этом сообщил сайт Сибирского таможенного управления.

Общий объем обработанных и необработанных лесоматериалов, которые вывезли из Алтайского края и Республики Алтай, составил 311,6 тыс. кубометров или 186,1 тонн, что на 25,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Экспортированные лесоматериалы оцениваются 42,5 млн долларов США. Их вывозили 58 предприятий. Кроме Китая, поставки осуществлялись в Узбекистан (34,1%) и Афганистан (10,2%).

Куда экспортировали алтайский лес в первые месяцы 2019 года. stu.customs.ru

Доля обработанных лесоматериалов составила — почти 97%. Поставки необработанного круглого леса составили 3,4 тыс. кубометров, их стоимость — 441,6 тыс долларов США.

В таможне уточнили, что данные приведены без учета сведений о торговле со странами Евразийского экономического союза (Республиками Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия).