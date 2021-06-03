Танцевавшая с Путиным экс-глава австрийского МИД вошла в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава дипломатического ведомства Австрии Карин Кнайсль возьмет на себя новые функции, сообщает Capital.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.

По данным издания, она войдет в совет директоров «Роснефти».

Такое решение было принято на годовом собрании акционеров нефтяного гиганта, пишет bfm.ru. В качестве независимого директора Кнайсль, в частности, присоединится к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшему боссу British Petroleum Роберту Дадли.

Свадьба

Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина в августе 2018 года на свою свадьбу. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль носила частный характер.

В сопровождении группы казаков, которые пели для пары, руководитель Кремля станцевал с невестой вальс, что подверглось жесткой критике со стороны австрийской оппозиции.

Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии, в отеле-ресторане Tschappe. Путин также выступил на обеде — произнес тост на немецком языке и сказал молодоженам «Горько».