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Экономика

Танцевавшая с Путиным экс-глава австрийского МИД вошла в совет директоров «Роснефти»

Экс-глава дипломатического ведомства Австрии Карин Кнайсль возьмет на себя новые функции, сообщает Capital.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

По данным издания, она войдет в совет директоров «Роснефти».

Такое решение было принято на годовом собрании акционеров нефтяного гиганта, пишет bfm.ru. В качестве независимого директора Кнайсль, в частности, присоединится к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшему боссу British Petroleum Роберту Дадли.

Свадьба

Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина в августе 2018 года на свою свадьбу. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль носила частный характер.

В сопровождении группы казаков, которые пели для пары, руководитель Кремля станцевал с невестой вальс, что подверглось жесткой критике со стороны австрийской оппозиции.

Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии, в отеле-ресторане Tschappe. Путин также выступил на обеде — произнес тост на немецком языке и сказал молодоженам «Горько».

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