Тарифы на РКО для ИП в Барнауле: виды платежей, предложения от популярных банков, сравнительная таблица

Безналичный расчет удобен, практичен и популярен. Для успеха любого ИП важно партнёрство с банком. Сумма, которую ежемесячно приходится платить за РКО, может быть весьма значительной. Уменьшить расходы поможет сравнительный анализ условий РКО для ИП в нескольких банках для города Барнаула на портале «По Делу» .

За что приходится платить

Говоря об РКО, следует внести ясность. Это не одна банковская комиссия, а несколько сборов, которые суммируются. Их количество и тариф может меняться. Благодаря этому общая стоимость РКО будет выше или ниже.

Состоит РКО из таких пунктов:

стоимость открытия счёта;

плата за обслуживание;

межбанковские транзакции;

снятие наличных средств.

Стоимость открытия расчетного счёта ИП

Открывая расчётный счёт, нужно оплатить первый сбор. Сделать это предлагается стандартно один раз, обратившись в банк, после подготовки и передачи всех нужных для сотрудничества документов. Чтобы выбрать лучшее предложение, рекомендуется изучить сравнительную таблицу тарифов на РКО в Барнауле.

Самые выгодные тарифы на открытие расчетного счёта для ИП сегодня предлагаются в Сбербанке, Тинькофф, ВТБ, Точке, РоссельхозБанке, Уральском, Модуль Банке и некоторых других. Точнее, плата не взимается вообще. По-прежнему действительна данная комиссия в Газпромбанке, Банке Авангард, Русский Стандарт.

В каком банке Барнаула можно открыть счёт ИП и не платить за его обслуживание

В СовкомБанк предлагается бесплатное обслуживание расчетного счёта ИП. В банке ВТБ можно открыть счёт с условием отсутствия платы в первый год. Можно не платить данный сбор в Модуль Банке и Ак Барс. В ПромСвязь Банк тоже плата не взимается, но при одном условии: если общая сумма проведённых транзакций не превышает 300 тыс. рублей. В среднем тариф составляет в разных банках Барнаула от 0 до 1700 рублей в месяц по этому пункту.

Тарифы по транзакциям при открытии счёта для ИП в Барнауле

Не взимается плата за проведение транзакций в банке Точка, Модуль Банк и некоторых других. Самый высокий тариф установлен в РоссельхозБанк, РосБанк, УралСиб. Заплатить придётся от 120 до 169 рублей за каждую транзакцию.

Во сколько обойдётся снятие денег наличными с расчетного счёта

Получить наличные со счёта с минимальной комиссией можно, если он открыт для ИП в ВТБ Банк. Оплачивается 1% от суммы. Для клиентов РоссельхозБанка это 1,2%. А в Сбербанк установлен сбор 3%.