Кому увеличат пенсии в 2019 году

Увеличение пенсий в РФ в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет РИА Новости.

«Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан — неработающих пенсионеров по старости. Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей», — сказала она.

Раннее глава Алтайского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов сообщил, что в среднем размер пенсии у неработающих пенсионеров в Алтайском крае в 2019 году возрастет на 940 рублей. Это касается тех, кто получает около 13 тысяч — средний размер пенсии в Алтайском крае.

Он также привел примеры увеличения пенсий в 2019 году для тех, у кого они меньше или больше средней. Для тех, у кого пенсия — 9 тысяч рублей, рост составит 657 рублей. Для тех, у кого 14 тысяч, она возрастет на 1022 рубля, у кого 17 тысяч — на 1241.