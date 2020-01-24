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Экономика

Тайный инвестор купил на 58 млрд рублей облигации Минфина

Облигации Минфина на 58 млрд рублей на аукционе, состоявшемся 22 января, приобрел один покупатель, пишет РБК.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Министерство удовлетворило самую крупную заявку на ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь объем гособлигаций с погашением в 2025 году на аукционе.

Покупатель — местный, уверены банковские эксперты. Стоит отметить, что гигантская покупка не повлияла на курс рубля.

Аукцион по размещению этого выпуска удивил в том числе экспертов «ВТБ Капитала», пишет bfm.ru. Аналитики указали в обзоре, что, по их данным, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном.

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