Тайный инвестор купил на 58 млрд рублей облигации Минфина

Облигации Минфина на 58 млрд рублей на аукционе, состоявшемся 22 января, приобрел один покупатель, пишет РБК .

Министерство удовлетворило самую крупную заявку на ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь объем гособлигаций с погашением в 2025 году на аукционе.

Покупатель — местный, уверены банковские эксперты. Стоит отметить, что гигантская покупка не повлияла на курс рубля.

Аукцион по размещению этого выпуска удивил в том числе экспертов «ВТБ Капитала», пишет bfm.ru. Аналитики указали в обзоре, что, по их данным, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном.