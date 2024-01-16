Техника удава. Как поставщики из Китая вползают на алтайские поля, и в чем кроется опасность

По итогам 2023 года поставки китайской сельхозтехники в Россию увеличились в 7,7 раза, эти данные приводит объединение «Росспецмаш». Алтайские дилеры такой рост называют впечатляющим и одновременно устрашающим. Если в 2018 году в регионе была представлена всего одна марка китайских тракторов, то сейчас около 15. И это не предел. Молодое сельхозмашиностроение Китая сравнивают с удавом, тихо вползающим на новый рынок. Хитрый змей чувствует силу и в нужный момент готов задушить конкурента.

О чем говорят аграрии

Для агрофирмы «Нива» в Зональном районе 2023-й был годом вынужденных перемен. Пришлось искать новых поставщиков семян, меняя импортные варианты на отечественные.

Были вопросы и по технике. Заместитель директора по производству Евгений Водник честно говорит: импортная техника сильно подвела.

В самый разгар сложной по погодным условиям уборочной самый мощный комбайн New Holland девять дней простоял сломанный в ожидании необходимых запчастей.

«Если бы таких проблем не было, все работы завершили вовремя. Теперь решили отказываться от покупки импортной техники и перейти на отечественную», - рассказал Евгений Водник.

Евгений Водник. Анна Зайкова

По его словам, китайские варианты хозяйство в перспективе может рассматривать, главное, чтобы были подходящие варианты.

«У нас есть трактор из Китая. Вопросов по нему нет: оказался намного надежнее, чем, например, белорусский трактор МТЗ. Думаю, что за китайской сельхозтехникой будущее», - полагает Водник.

Руководитель сельхозпредприятия «Колос» Сергей Бенслер, на вопрос, как относитесь к технике из Китая, отвечает, что настороженно.

Он вспоминает, как в феврале 2022 года, когда только стало понятно, что с началом СВО с европейским импортом будут проблемы, встрепенулись поставщики из Китая.

«Они очень быстро среагировали. Прошло полгода, и вот презентуют новый комбайн для России. Как его сляпали?», - недоумевает Бенслер.

Сергей Бенслер, директор сельхозпредприятия "Колос". Дмитрий Лямзин

Из минусов «китайцев» он называет не всегда отлаженный сервис, вопросы по гарантии и слишком быструю смену моделей.

Сергей Бенслер,

руководитель сельхозпредприятия «Колос» (Локтевкий район):

Плюс, наверное, только один. Захочешь быстро истратить деньги — бери. Китайская техника красивая.

Кто был первопроходцем

Генеральный директор компании «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев вспоминает: первая сельхозтехника из Китая появилась в крае не вчера и не сегодня. Образцы-первопроходцы стояли еще на площадках выставки «Алтайская нива» в начале 2010-х годов.

Выставка "Алтайская нива" в 2011 году. Анна Зайкова

«Тогда некоторые фермеры их брали. Потом ругались и плевались. Качество было никакое», - рассказывает Беляев.

Первый официальный дилер появился в Алтайском крае в 2018 году. На подобный эксперимент решилась группа «Агроцентр». Стартовали с продаж тракторов Yto, потом перешли на Lovol.

Руководитель компании «Lovol Сибирь» Антон Новокрещенов вспоминает, как все тяжело начиналось.

«Тогда все думали, что Китай — это что-то дешевое и некачественное. Возили трактора по хозяйствам, предлагали попробовать в деле. Звонишь директору и говоришь: «Иван Иванович, трактор из Китая вам привезем». А он в трубку: «Ты в своем уме? Зачем он мне такой нужен!»», - вспоминает Антон Новокрещенов.

Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова

Но постепенно «китайцы» начали приживаться. А с уходом европейских брендов в 2022 году стали, пожалуй, единственной доступной альтернативой.

По словам Антона Новокрещенова, если в 2018 году из представленных в Алтайском крае китайских тракторов была всего одна марка, то теперь их не меньше 15.

Кто и как работает с Китаем

В настоящий момент китайской сельхозтехники на местном рынке не мало. Торговые площадки заполнены.

«Lovol Сибирь» торгует одноименными тракторами. Техникой марки Yto - «Агромастер». «АСМ-Алтай» представляет линейку Zoomlion.

С нее же начинала свой «китайский» путь компания «Техно-Профи». Когда же иностранный поставщик решил, что на Алтае у него будет два дилера, «Техно-Профи» перешел на Hanwo.

Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова

По словам генерального директора компании Евгения Тимофеева, сейчас они поставляют трактора мощностью 90-160 л.с. — прямой конкурент МТЗ.

В 2022 году по цене они были примерно равны. Однако прошлый год многое в этом плане изменил: девальвация юаня в Китае и возросший утилизационный сбор в России сделали технику дороже.

Никто не скрывает: есть на алтайском рынке дилеры-временщики, те, что приезжают, продают и растворяются в неизвестности. «А нам потом звонят фермеры и спрашивают, что с этой техникой делать», - рассказывает Новокрещенов.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Дилер-официал «Lovol Сибирь» пошел дальше всех и с 2022 года торгуют еще и китайскими комбайнами. Первый взяли на пробу, чтобы поработал на полях собственного хозяйства в Баевском районе.

«Тестировали его до самой осени. Потом продали в Целинном районе, где он уже из-под снега гречиху убирал. В том же 2022 году продали еще пять-шесть образцов, в 2023-м — уже больше 20», - сообщил Антон Новокрещенов.

По его словам, китайские комбайны — вещь особая, приспособленная под отдельные культуры. Есть техника для уборки риса, отдельно для кукурузы или пшеницы.

За пару лет дилер собственными силами адаптировал комбайн Lovоl под местные нужды. «Нашим талантливым инженерам надо медали за ум и смекалку выдавать», - заявляет Антон Новокрещенов.

Как работают эти комбайны на алтайских полях, осенью 2023 года наблюдали специалисты из Китая. Совместно с дилером составили список того, что надо изменить.

Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова

Антон Новокрещенов,

генеральный директор компании «Lovol Сибирь»:

Понимаете, это же огромный конвейер — на заводе Lovol в Китае выпускают 60 комбайнов за смену. Все наши пожелания они исполнить не смогут, это очевидно. Но что-то, наверное, все же поменяется.

Кстати, совместно с партнером из Поднебесной в регионах Сибири компания начала открывать сервисные центры, обслуживающие китайскую технику и посевные комплексы FeatAgro, которые собирают на Алтае. Первый такой центр уже работает в Улан-Уде.

Какие имеются перспективы

Современное сельхомашиностроение в Китае — дело молодое, ему всего около 20 лет. Начиналось оно с контрактного производства для компаний-гигантов из Европы и США.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

По словам Дмитрия Беляева, теперь это совсем не «американская отвертка», а высокотехнологичные заводы со своей стратегией. Но если собирать технику китайцы уже научились, то продавать и обслуживать — только-только учатся.

Антон Новокрещенов отмечает: особых требований по сервису в России у китайских заводов нет. В отличие, например, от европейцев, которые пристально следили, чтобы дилеры четко работали по методичке.

Как оказывать сервис, сколько иметь специалистов и запчастей на складе, в случае с китайской техникой — пока вопрос дальновидности или совести самого дилера.

Дмитрий Беляев. Анна Зайкова

Однако в скором времени многое может поменяться, полагает Дмитрий Беляев. Он уверен: построение грамотной дилерской сети — то самое, чем поставщики из Китая будут заниматься ближайшие годы.

На Дальнем Востоке, где их присутствие гораздо масштабнее, чем в Сибири, они уже это делают. Например, открывают собственные дилерские центры, отказываясь от услуг российских компаний.

«Китай — в этом плане опасный партнер, - считает Беляев. - У них техника удава: осторожно и постепенно заходят на рынок, сжимая его в своих тисках».

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Россию китайские производители сельхозтехники явно считают перспективной. Пожалуй, не случайно, в их обиходе появилось понятие «русскоязычный рынок».

А на последней выставке «ЮгАгро» в Краснодаре, одной из самых масштабных в стране, Китай был представлен во всех возможных сегментах.

Отправляют они не только колесную технику, но и элеваторное оборудование, а также машины для подработки и сушки зерна. «На Дальнем Востоке мы давно уже с ними конкурируем», - признается Дмитрий Беляев.

Предприятие "Комплекс Агро". Дмитрий Лямзин

Уже через два-три года расстановка сил на отечественном рынке сельхозтехники может существенно поменяться.

Эксперты предрекают сложности маломощным тракторам МТЗ — в этом сегменте китайцы работают уже давно. Может пошатнуться и «Кировец» - вывести на российский рынок свои аналоги мощностью 300 и более л.с. китайцы тоже намерены.

Аналогичная ситуация может получиться и по комбайнам. Очевидно, что китайский удав силен, голоден и явно серьезно настроен.

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