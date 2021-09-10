Текущие вопросы на контроле. Правительство Алтайского края поддерживает «Кучуксульфат», попавший под многочисленные проверки

Единственного в стране производителя природного сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат» — готово поддерживать региональное правительство, рассказали altapress.ru в Министерстве промышленности Алтайского края. Дело в том, что в отношении «Кучуксульфата разворачиваются рейдерские мероприятия, именно так пишут интернет издания. В частности, собственников понуждают к продаже активов.

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что разрешительные документы у предприятия все оформлены, «Кучуксульфат» работает успешно.

В этом году правительство протянуло руку помощи крупному региональному производителю и готово поддерживать предприятие дальше. Когда возникал вопрос по расширению лицензионного участка без прироста полезных ископаемых в Роснедрах, Губернатор региона Виктор Томенко подписал письмо с просьбой отнестись к вопросу максимально внимательно, решить его в рамках закона и по возможности оперативно. Впоследствии лицензия предприятию была продлена и её легитимность вопросов не вызывает.

Министр промышленности Вячеслав Химочка уточнил нам: «Наше ведомство регулярно взаимодействует с руководством „Кучуксульфата“. Мы держим на контроле текущие вопросы деятельности завода и перспективные направления».

Также в Минпроме добавили: «Для предприятия власти делают все, что находится в их компетенции».

ОАО «Кучуксульфат»

Altapress.ru побеседовал и с генеральным директором ОАО «Кучуксульфат» Дмитрием Горюновым. Он прокомментировал нам ситуацию:

«Противоправные рейдерские мероприятия разворачиваются в отношении предприятия уже длительное время. Начались они в 2017 году, но особенно масштабный характер приобрели с 2020 года. Главная их цель — понуждение собственников к продаже активов. Давление выражается в регулярных массовых проверках со стороны всевозможных инстанций и ведомств, они основываются на клеветнических материалах, рассказывающих о многомиллиардных ущербах, которые предприятие наносит экологии, бюджету и т.д. Однако проверки не выявляют абсолютно никаких нарушений. Последний пример — это результат выездной налоговой проверки, которая проводилась на основании Акта проверки Росприроднадзора, где обозначалась не полная уплата предприятием налога на добычу полезных ископаемых на несколько миллиардов рублей, что не соответствует действительности. Шестого сентября мы получили от МИФНС России № 8 по Алтайскому краю решение об отказе в привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, в связи с полным отсутствием каких-либо нарушений налогового законодательства. А упомянутым Актом проверки Росприроднадзора сейчас занимается Следственный комитет РФ, проводит доследственную проверку. Отмечу, что мы обратились в правоохранительные органы с заявлением на противоправные действия не только сотрудников Росприроднадзора, но и иных лиц. Мы надеемся, что компетентные органы разберутся со сложившейся ситуацией и должностные лица виновные в организации противоправного давления понесут наказание. Мы благодарим правительство региона, лично губернатора Виктора Томенко и министра промышленности Вячеслава Химочку за поддержку „Кучуксульфата“ в сложное для нас время. Оказывая поддержку заводу, администрация края оказывает поддержку в первую очередь жителям моногорода Степное озеро. Ведь их благополучие зависит от успешной работы предприятия, которое не только предоставляет рабочие места, но и решает большинство социальных вопросов. „Кучуксульфат“ также обеспечивает поселок бесперебойным теплоэлектроснабжением. В этом году мы завершили реконструкцию ТЭЦ. Ещё на старте работ власти края оценили это, как крупный инвестиционный проект региона. Сегодня можно сказать, что по факту мы построили новую ТЭЦ. В проект было вложено 4 млрд рублей и это полностью собственные инвестиции завода».

ОАО «Кучуксульфат»

Справка

ОАО «Кучуксульфат» — крупное предприятие химической отрасли, специализирующееся на производстве сульфата натрия. Расположено в поселке Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края.