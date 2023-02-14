14 февраля
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Экономика

Tele2 улучшила покрытие в 12 районах Алтайского края

Tele2, российский оператор мобильной связи, за 2022 год увеличил емкость сети в местах с высоким трафиком, улучшил покрытие в городах Алтайского края, а также вместе с ПАО «Ростелеком» обеспечил стабильной связью и быстрым интернетом 18 сел и деревень, где раньше не было устойчивой мобильной связи.

В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 12 районах Алтайского края.
В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 12 районах Алтайского края.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 12 районах: Алтайском, Зональном, Калманском, Каменском, Косихинском, Курьинском, Михайловском, Новичихинском, Первомайском, Смоленском, Топчихинском, Угловском. Благодаря стройке оператор увеличил пропускную способность сети и создал для пользователей интернета дополнительную емкость больше 500 терабайт.

В Барнауле инженеры Tele2 разместили новые базовые станции в центре города, в спальных районах и в частном секторе. Покрытие улучшили на улицах Взлетная, Молодежная, Малахова, Чеглецова, Антона Петрова, в микрорайонах Поток, Балтийская крепость, ВРЗ, Озерный, Сулима. Также оператор точечно улучшил связь в Заринске, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и Яровом.

В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 12 районах Алтайского края.
В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 12 районах Алтайского края.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифра РФ и ПАО «Ростелеком», мобильной связью в Алтайском крае обеспечили еще 18 сел, деревень и поселков. В них живут 6,3 тысячи человек, которые получили доступ к современным услугам связи. Tele2 выступает в проекте в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков «Ростелекома», планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Потребление мобильного интернета продолжает расти. Причем не только в городах, но и селах. За год мы увеличили число базовых станций в регионе на 9% и оптимизировали сеть. Благодаря этому нам удалось сохранить комфортную для пользователей скорость интернета. Помимо стройки мы активно применяем агрегацию: на 15 вышках мы объединили частоты, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30−50%.

  • Новости телекома

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