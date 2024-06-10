Теперь бизнесмены из Сибири торгуют на маркетплейсе с доставкой в вагонах

Компания ОАО «РЖД» выполнила онлайн-заказ на поставку лесной продукции. Всё оформление сделки прошло в уже зарекомендовавшем себя B2B маркетплейсе «РЖД Маркет». Так продавцы и покупатели по всей России экономят свое время на поиск нужного товара и осуществляют сделки быстрее и удобнее, без операций вручную.

Заказчики лесной продукции столкнулись с проблемой поиска вагонов: под круглый лес необходимы специализированные лесовозные платформы в кратчайшие сроки и большом объеме. Именно на «РЖД Маркет» покупатель смог найти не только поставщика березы, но и сразу оформить доставку под ключ. Кроме того, погрузку выполнило ОАО «РЖД» на станции Карбышево-1, а профессиональное сопровождение клиентов сотрудниками компании помогло оперативно решить возникающие вопросы для поставки точно в срок. Первая партия лесоматериалов из 6 вагонов уже отгружена с Омского региона. Высоко оценивая качество сервиса, покупатель сделал дополнительный заказ - всего будет перевезено 17 вагонов с лесом (более 1 тыс. тонн).

Сегодня торговля на маркетплейсах – это не только коммерческая необходимость, но и имиджевая составляющая. Популярен тот, кто идет в ногу со временем и использует доступные рыночные инструменты. Чтобы начать продавать или покупать различные товары на «РЖД Маркет», достаточно зарегистрироваться, прикрепить стандартный набор документации и опубликовать свой запрос или предложение. Договориться об условиях применения скидки на товар можно прямо на сайте.

Ссылка на сайт «РЖД Маркет»: https://market.rzd.ru/home

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