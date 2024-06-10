10 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Экономика
Erid: F7NfYUJCUneLs2FEx2an

Теперь бизнесмены из Сибири торгуют на маркетплейсе с доставкой в вагонах

Компания ОАО «РЖД» выполнила онлайн-заказ на поставку лесной продукции. Всё оформление сделки прошло в уже зарекомендовавшем себя B2B маркетплейсе «РЖД Маркет». Так продавцы и покупатели по всей России экономят свое время на поиск нужного товара и осуществляют сделки быстрее и удобнее, без операций вручную.

Лесоматериалы.
Лесоматериалы.
Фото: ОАО «РЖД».

Заказчики лесной продукции столкнулись с проблемой поиска вагонов: под круглый лес необходимы специализированные лесовозные платформы в кратчайшие сроки и большом объеме. Именно на «РЖД Маркет» покупатель смог найти не только поставщика березы, но и сразу оформить доставку под ключ. Кроме того, погрузку выполнило ОАО «РЖД» на станции Карбышево-1, а профессиональное сопровождение клиентов сотрудниками компании помогло оперативно решить возникающие вопросы для поставки точно в срок. Первая партия лесоматериалов из 6 вагонов уже отгружена с Омского региона. Высоко оценивая качество сервиса, покупатель сделал дополнительный заказ - всего будет перевезено 17 вагонов с лесом (более 1 тыс. тонн).

Сегодня торговля на маркетплейсах – это не только коммерческая необходимость, но и имиджевая составляющая. Популярен тот, кто идет в ногу со временем и использует доступные рыночные инструменты. Чтобы начать продавать или покупать различные товары на «РЖД Маркет», достаточно зарегистрироваться, прикрепить стандартный набор документации и опубликовать свой запрос или предложение. Договориться об условиях применения скидки на товар можно прямо на сайте.

Ссылка на сайт «РЖД Маркет»: https://market.rzd.ru/home

Заказывайте услуги грузоперевозок, погрузки, оформления сопроводительных документов (сертификат, таможенные декларации) в центрах продажи услуг ОАО «РЖД»:

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ОАО «РЖД»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость