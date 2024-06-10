Теперь бизнесмены из Сибири торгуют на маркетплейсе с доставкой в вагонах

Заказчики лесной продукции столкнулись с проблемой поиска вагонов: под круглый лес необходимы специализированные лесовозные платформы в кратчайшие сроки и большом объеме. Именно на «РЖД Маркет» покупатель смог найти не только поставщика березы, но и сразу оформить доставку под ключ. Кроме того, погрузку выполнило ОАО «РЖД» на станции Карбышево-1, а профессиональное сопровождение клиентов сотрудниками компании помогло оперативно решить возникающие вопросы для поставки точно в срок. Первая партия лесоматериалов из 6 вагонов уже отгружена с Омского региона. Высоко оценивая качество сервиса, покупатель сделал дополнительный заказ - всего будет перевезено 17 вагонов с лесом (более 1 тыс. тонн).
Сегодня торговля на маркетплейсах – это не только коммерческая необходимость, но и имиджевая составляющая. Популярен тот, кто идет в ногу со временем и использует доступные рыночные инструменты. Чтобы начать продавать или покупать различные товары на «РЖД Маркет», достаточно зарегистрироваться, прикрепить стандартный набор документации и опубликовать свой запрос или предложение. Договориться об условиях применения скидки на товар можно прямо на сайте.
Ссылка на сайт «РЖД Маркет»: https://market.rzd.ru/home
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- Новосибирск 8 (383) 248-06-44, sales-novosibirsk@wsr.rzd.ru
- Кемерово 8 (3842) 32-49-53, sales-kemerovo@wsr.rzd.ru
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- Омск 8 (3812) 44-24-44, sales-omsk@wsr.rzd.ru
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