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Экономика

Теперь не страшно. Россияне снова понесли валюту в банки

В мае на валютные вклады россиян поступило более 720 млн долларов. Объем депозитов вырос впервые с начала года: до этого в течение четырех месяцев наблюдался отток, пишет РБК.

Доллары.
Доллары.
СС0

В мае, когда в России начали постепенно снимать режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на 721,1 млн долларов, или 0,8%, следует из статистики ЦБ.

На 1 июня объем валютных депозитов составил 88,97 млрд долларов. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.

Пока увеличение размера валютных депозитов можно считать символическим: граждане вернули лишь 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года.

Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

«Опасения возникновения серьезных проблем в банковской системе сошли на нет, и какая-то часть вкладчиков начала возвращать средства в банки», — сказал эксперт.

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