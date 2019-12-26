Тест. Есть ли у вас шанс сделать свой малый бизнес крупным? Проверьте себя

Миллионы предпринимателей, начиная свой малый бизнес, ищут формулу успеха. Увы: вырасти до крупной компании с большими оборотами получается не у всех. Что мешает? Дефицит ресурсов, тарифы, проверки, онлайн-бухгалтерия, «Платон», конкуренция — внешних обстоятельств называется много. Но дело и в самом бизнесмене и его личных качествах. Есть ли у вас шанс, начав бизнес, сделать его крупным? Узнайте об этом, пройдя тест altapress.ru.