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Экономика
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Тест. Есть ли у вас шанс сделать свой малый бизнес крупным? Проверьте себя

Миллионы предпринимателей, начиная свой малый бизнес, ищут формулу успеха. Увы: вырасти до крупной компании с большими оборотами получается не у всех. Что мешает? Дефицит ресурсов, тарифы, проверки, онлайн-бухгалтерия, «Платон», конкуренция — внешних обстоятельств называется много. Но дело и в самом бизнесмене и его личных качествах. Есть ли у вас шанс, начав бизнес, сделать его крупным? Узнайте об этом, пройдя тест altapress.ru.

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