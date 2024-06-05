В интервью газете «Ведомости» Станислав Близнюк, председатель правления банка, сообщил, что группа «Тинькофф», включающая в себя банк, страховую компанию, брокера, мобильного оператора и lifestyle-сервисы, трансформируется в Т-Банк.

С 5 июня во всех онлайн-каналах и рекламных материалах будет использоваться новый логотип — желтый щит с буквой «Т» в центре, а также название «Т-Банк». Об этом сообщил Станислав Близнюк.

«У нас есть четкое понимание и убеждение, что клиенты нас полностью ассоциируют с «Т» и щитом, – на этом строится наша стратегия дальнейшей приватизации буквы «Т» и превращения ее в универсальный визуальный атрибут наших продуктов и сервисов», – отметил он.

В течение некоторого времени группа также планирует изменить и юридические названия компаний.

Кроме того, запускается новая телевизионная реклама с роликами, которые будут транслировать сообщение: «Был Тинькофф, теперь Т-Банк». В течение нескольких месяцев все вывески будут обновлены, а банкоматы перекрашены.

По словам топ-менеджера, запланированных активностей на июнь и июль будет более чем достаточно, чтобы донести до аудитории информацию о том, что компания теперь называется «Т-Банк». При этом цветовой ряд бренда, важная часть визуального стиля и слоган «Он такой один» останутся неизменными, заверил председатель правления банка.

Ребрендинг «Тинькофф». tinkoff.ru

Причина ребрендинга

По словам главы группы, «Тинькофф» проводит ребрендинг, в том числе из-за переезда материнской структуры TCS Holding с Кипра на остров Русский. Теперь она называется «ТКС холдинг». До этого было больше ограничений юридического плана и на уровне корпоративного управления.

Близнюк сообщил, что группа не выделяет особенно больших бюджетов на переименование. Самая значительная затрата — это перекрасить банкоматы, которых у Т-Банка более 5 тыс. штук. На это может уйти примерно 1 млрд рублей, но группа, вероятно, потратит меньше.

По словам руководителя группы, есть несколько причин для «эволюции» бренда.

Во-первых, это международное развитие. В «Тинькофф» осознают необходимость названия, которое можно использовать не только в рамках кириллического сообщества, говорит Близнюк, не раскрывая конкретных планов международной экспансии.

«Т-Банк — это универсальное масштабируемое название, бренд «стерилен» и актуален для любого направления нашего возможного географического расширения», — объясняет глава группы. Также логично, что банк становится ядром бизнеса и для российского рынка.

Еще одна причина ребрендинга — уход от фамильности в названии.

Когда в 2006 году появилась компания «Тинькофф кредитные системы», она была небольшой — всего 30–50 человек. Чтобы казаться больше, чем на самом деле, ей были нужны маркетинговые ходы. Тогда и возникла идея использовать фамилию основателя компании, а также создать герб и указать дату основания. Все это создавало ощущение надежности бренда.

Со временем бизнес стал расширяться. Компания «эволюционировала» от «Тинькофф кредитных систем» до «Тинькофф банка», затем появился финансовый маркетплейс «Тинькофф.ру», а после — экосистема «Тинькофф».

Близнюк рассказал, что в последние пять лет, когда бизнес расширялся и росла клиентская база, в банке много обсуждали отказ от фамильного бренда.

В том числе причиной обновления послужил общий тренд на упрощение и сокращение брендов.

Бренд «Тинькофф» постоянно менялся и упрощался, но для мира мобильных приложений и онлайн-коммуникаций с клиентом он все еще оставался сложным.

По мнению Близнюка, Т-Банк сможет привлечь более возрастную аудиторию. Сейчас банк ориентирован на молодых людей, средний возраст клиентов — около 30 лет.

Близнюк считает, что люди постарше консервативнее относятся к финансам и им сложнее понять, с чем ассоциируется слово «Тинькофф». Исследования показывают, что слово «T-Банк» таким клиентам понятнее: его легче связать именно с финансовой организацией, предлагающей свои продукты и услуги.

Глава группы также рассказал, что в их планы выходит повысить клиентскую базу на 30% за 2024 год.

Тинькофф. https://www.tinkoff.ru/about/brand/

Что происходило с брендом последние годы

В апреле 2022 года компания «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, объявила о приобретении 35% акций TCS у семьи Олега Тинькова*.

В феврале 2024 года логотип компании обновился — герб был заменен на желтый щит с буквой «Т». А в апреле того же года «Тинькофф» выпустил новое приложение для пользователей iPhone. Оно использовало обновленный логотип и называлось «T-Помощь». Однако вскоре после выпуска приложение было удалено из App Store.

Осенью 2023 года в Telegram-каналах появилась информация о регистрации банком новых доменных имен без упоминания фамилии Тинькова* и с буквой «Т».

В феврале 2024 года «Тинькофф» впервые зарегистрировал новую серию брендов, включающих сочетание «Т». Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила более 30 заявок, среди которых были «Т-Холдинг», «Тбанк Холдинг», «Ткапитал», «Тстрахование», «Тинвест», «Т банк групп», «Тпутешествия», «Тмобайл». Эти данные можно найти в СПАРК.

В апреле банк подал заявки на регистрацию брендов «Тбанк», «Тстрахование» и «Тинвестлаб», а также «Тпартнеры».

Кроме того, в середине апреля банк зарегистрировал бренды, связанные с пенсионным фондом: «Тпенсия», «Т-пенсия» и просто «Пенсия». Также были зарегистрированы бренды, относящиеся к страховщику жизни, который появился в группе с ноября 2023 года (сейчас он называется «Тинькофф страхование будущего»): «Тстрахование будущего» и «Т-страхование будущего».

Олег Тиньков. СС0

А как же Олег

По словам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, произошла ожидаемая «деолегизация» бренда. Ребрендинг может происходить довольно быстро или стать долгосрочной стратегией замены старых атрибутов бренда на новые.

В банковской сфере конкуренция и цена вопроса высокие, поэтому изменения иногда внедряются постепенно, чтобы не отпугнуть клиентов. Однако именно в банкинге массовый пользователь благосклонно относится к обновлениям: для клиентов это признак того, что банк стал современнее, удобнее и доступнее.

Андреев считает, что на международных финансовых рынках уже привыкли к банковским ребрендингам и окружены современными модными брендами. По его мнению, обновлённый «Т» придется им по душе гораздо больше, чем «архаичная геральдика и популистское FF на конце».

Генеральный директор «Пирс 5» (бывшее Landor Moscow) Олег Кузьмин отмечает, что само по себе текущее название не такое уж сложное для восприятия иностранцами. Он приводит в пример бренд водки Smirnoff. Однако новое название поможет, если требуется, приглушить российские корни бренда и, возможно, решить одну из задач ребрендинга — в отдалении бренда банка от личности предыдущего владельца.

Компания сохраняет уникальные элементы бренда, такие как визуальные и вербальные составляющие: цвет, щит, буква «Т» и слоган.

По мнению Олега Кузьмина, генерального директора «Пирс 5», такой подход позволит Т-Банку обеспечить преемственность и безопасный переход к обновленному бренду. В сознании людей процесс перехода и адаптации не займет много времени, особенно учитывая сохранение черного и желтого цветов, знакомого слогана и рекламной поддержки. Более того, как отмечает Алексей Андреев, управляющий партнёр брендингового агентства Depot, к этому давно шло, и люди были готовы к изменениям.

* Минюстом РФ внесен в реестр иноагентов.

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