Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром, но очень быстро передумал

Российский бизнесмен и владелец «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков немного хайпанул на имени главы Сбербанка Германа Грефа. История с невинной записью в соцсетях получила неожиданное продолжение.

Тиньков предложил сделать Грефа российским премьер-министром, поскольку это единственный, по его мнению, серьезный бизнесмен в стране, с которым самому Тинькову интересно конкурировать.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram. Однако вскоре одну запись про Грефа сменила другая. Тинькову пришлось объясняться с коллегой по банковскому цеху.

«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра… Я ж от души и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», — написал Тиньков.

Напомним, что Греф уже работал ранее в российском правительстве. До 2007 года он возглавлял министерство экономического развития, а затем перешел в президенты Сбербанка.

Главный госбанк страны Греф возглавляет уже 13 лет, хотя сам несколько раз высказывался за то, что необходимо менять место работы через определенное время.

Греф войдет в историю Сбербанка как минимум тем, что укоротил его название до четырех букв — Сбер. Новый логотип был представлен широкой публике 24 сентября

Этим изменение Греф старается подчеркнуть, что Сбербанк теперь больше, чем просто банк. Это комплексная экономическая система. Кто-то воспринял изменение позитивно, а кто-то из экспертов считает, что на качестве работы СБера «игра в краски» не отразится.

В интервью РБК сам Греф объяснил, что «в логотипе зеленый цвет — финансы, но добавили и другие, так как Сбербанк теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Логотипы сервисов будут отличаться по цветовой гамме: в логотипе сервиса в сфере медицины „СберЗдоровье“ вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса „СберЛизинг“ и компании „СберСтрахование“ — в зеленом, а у компании „СберРешения“ — в светло-синем. Галочку в логотипе сохранили как символ целеустремленности и ориентированности на „пользу для человека“, а круглую форму — как символ сфокусированности на потребностях клиента».