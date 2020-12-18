12 тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае

За 11 месяцев 2020 года в Алтайском крае создали и модернизировали 12 тыс. рабочих мест, рассказали в региональном управлении по труду и занятости населения

Такое количество рабочих мест создали 3,7 тыс. организаций. Это соответствует 80% выполнения плана на 2020 год.

В сфере сельского хозяйства модернизировали 390 мест, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 142, в обрабатывающих отраслях — 105 мест, в сфере строительства — 709 мест, что на 310 больше, чем в январе — ноябре 2019 года.

«Значительное количество рабочих мест создано в Славгороде на предприятии „Городок Л“ — 240. Предприятию требовались сварщики, монтажники, штукатуры, облицовщики-плиточники, отделочники, в том числе для работы на строящихся объектах в других регионах», — отметили в управлении.

По состоянию на 1 декабря, численность официально зарегистрированных безработных жителей Алтайского края составила 35,8 тыс. человек, или 3,2% от численности рабочей силы.