Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

12 тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае

За 11 месяцев 2020 года в Алтайском крае создали и модернизировали 12 тыс. рабочих мест, рассказали в региональном управлении по труду и занятости населения

Промзона. Центр Барнаула. Производство.
Промзона. Центр Барнаула. Производство.
Анна Зайкова

Такое количество рабочих мест создали 3,7 тыс. организаций. Это соответствует 80% выполнения плана на 2020 год.

В сфере сельского хозяйства модернизировали 390 мест, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 142, в обрабатывающих отраслях — 105 мест, в сфере строительства — 709 мест, что на 310 больше, чем в январе — ноябре 2019 года.

«Значительное количество рабочих мест создано в Славгороде на предприятии „Городок Л“ — 240. Предприятию требовались сварщики, монтажники, штукатуры, облицовщики-плиточники, отделочники, в том числе для работы на строящихся объектах в других регионах», — отметили в управлении.

По состоянию на 1 декабря, численность официально зарегистрированных безработных жителей Алтайского края составила 35,8 тыс. человек, или 3,2% от численности рабочей силы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость