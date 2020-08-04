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Экономика

10 тысяч на ребенка. Выплатят ли российским семьям пособия в августе

Уже дважды семьи с детьми до 16 лет получили пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Но многие надеются, что их продлят еще на один месяц. В сети активно обсуждают, что выплаты будут к новому учебному году и то, что их продление уже одобрили. Рассказываем, действительно ли это так и кому ждать деньги в августе.

Мама с ребенком
Мама с ребенком
СС0

Продлят ли выплаты?

Идею о продлении выплат по 10 тыс. семьям с детьми до 16 лет поддержал депутат Госдумы Михаил Тарасенко. Он заявил, что такая выплата в августе необходима российским семьям, так как эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась. Кроме того, детей необходимо готовить к новому учебному году.

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении выплат впервые в июне. Тогда предполагалось, что они будут единовременными. Но позже их продлили еще на июль. Поэтому сейчас родители и надеются, что в августе случится то же самое. Но пока эту инициативу не одобрили на законодательном уровне.

Когда могут выплатить пособие?

Член Совета Федерации Франц Клинцевиц не исключает возможную выплату пособий в августе. Об этом рассказывает TopNews.

По его словам, сейчас государство помогает не только гражданам, но и бизнесу. Поэтому необходимо обсудить возможность реализации дополнительных выплат семьям с детьми перед принятием такого решения.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

«Тут нужно смотреть, что скажут представители экономического блока, правительство, и, если решение будет принято, президент об этом объявит. Мы должны понимать, что сегодня, кроме населения в поддержке нуждаются еще и все отрасли народного хозяйства. С учетом этого, я не исключаю такую возможность, но сегодня надо внимательно смотреть, как будут развиваться события», — завил сенатор.

Некоторые эксперты предполагают, что лучше провести выплаты уже к началу учебного года.

Кто может получить деньги в августе?

Получить выплаты в августе смогут лишь те семьи, которые не оформили пособия ранее. В их число входят безработные родители и семьи с детьми до 16 лет.

  • Выплата на ребенка до 3 лет составит 5 тыс. рублей.
  • Выплата на ребенка от 3 до 16 лет — 10 тыс. рублей.
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