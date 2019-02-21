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Экономика

Тысячи звонков от жителей барнаульской зоны ТКО обрушили «горячую линию» регоператора

Около 200 тыс. жителей Барнаульской зоны сбора твердых коммунальных отходов позвонили по телефону «горячей линии» регоператора «Эко-Комплекс» с 1 февраля, сообщает его пресс-служба. Линия работает, но дозвониться очень непросто. В «Эко-Комплексе» говорят, что такого наплыва не ожидали, и считают слабым звеном муниципалитеты, которые плохо ведут разъяснительную работу.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО,
Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО,
Анна Зайкова.

«Для связи с оператором наберите 2», — говорит автоинформатор «Эко-Комплекса». Набираю 2. А дальше — музыка. Одна минута, две, три. Больше ждать не хочется.

«В адрес регоператора поступает много жалоб о том, что дозвониться до его специалистов довольно сложно», — констатирует компания.

С 1 февраля в «Эко-Комплекс» позвонили около 200 тыс. человек — получается, по 600−700 звонков в день. Принимать их не успевают 15 операторов.

Никита Бобров,
заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса»:

Чтобы разгрузить линию, звонки переводятся на специалистов различных отделов компании. Кроме того, в ближайшее время число операторов будет увеличено.

Мусорная реформа стартовала в Барнаульской зоне с 15 декабря. Сначала в Барнауле, а с 1 января и на остальных территориях. Графики вывоза мусора вывешены во всех районах зоны (а их семь плюс Барнаул, Новоалтайск и ЗАТО Сибирский) в общественных местах — в магазинах, банках, больницах.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО. Введено в эксплуатацию 15 декабря 2018 года.
Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО. Введено в эксплуатацию 15 декабря 2018 года.
Анна Зайкова.

Тем не менее, графики — один из частых вопросов на «горячую линию». Спрашивают люди и об оплате за новую услугу, и об организации контейнерных площадок, большинство звонков из сельской местности.

В регоператоре объясняют: информационная работа проведена огромная. Но обращений очень много из-за того, что в муниципалитетах свою часть работы делают плохо.

Из сообщения регоператора «Эко-Комплекс»:

Специалисты муниципалитетов не должным образом готовы к ведению просветительской работы по реализации мусорной реформы, что является их прямой обязанностью.

Из муниципалитетов уже тоже доносится недовольство тем, как стартовала реформа. Самый «громкий» глава — Олег Боронин (Сибирский сельсовет) — на своей страничке в Facebook написал: получив квитанции за январь, жители начали жаловаться на начисления и на более редкий, чем раньше, вывоз мусора. Ну, и на то, что не могут дозвониться до регоператора.

«Только что ушла целая делегация, которая жаловалась мне на невозможность дозвона до «Эко-Комплекса», — сказал Боронин altapress.ru.

Факт

Договор с регоператором должен заключить каждый собственник домовладения (см. пункт 5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ). Отсутствие договора не освобождает от платы за услугу.

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