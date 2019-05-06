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Экономика
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TKEY на АПА-2019 представила возможности Tkeycoin для повышения качества жизни людей

Группа IT-компаний TKEY показала новейшие блокчейн-решения Tkeycoin на АПА-2019.

TKEY на АПА-2019 представила возможности Tkeycoin для повышения качества жизни людей.
TKEY на АПА-2019 представила возможности Tkeycoin для повышения качества жизни людей.
Фото предоставлено рекламодателем

В России 18−21 апреля прошло заседание Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). В крупном мировом межпарламентском форуме приняли участие депутаты Госдумы РФ и делегаты парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из участников мероприятия стала группа IT-компаний TKEY: гендиректор компании Максим Якимов представил доклад о значении цифровизации экономики для общества и государства. Он стал единственным в регламенте трехдневной конференции, на которой состоялось обсуждение проблем создания единого азиатского энергетического рынка, вопросов по устойчивому развитию государств и ликвидации бедности, принятие деклараций и подготовка резолюций.

Доклад Максима Якимова на форуме АПА-2019 свидетельствует о том, что применение цифровых технологий имеет определяющее значение в свете появления новых секторов экономики и быстрого изменения формата традиционных финансовых инструментов. Глава TKEY рассказал, что цифровая экономика на базе блокчейн-технологии способна оперативно и с минимальными затратами реализовать комплекс мер, которые в значительной степени повысят качество жизни людей на территории стран-участниц АПА-2019. На примере платформы Tkeycoin было продемонстрировано, как реализуется без посредников проведение платежей, насколько эта процедура делает рыночные отношения доступными, надежными, защищенными и прозрачными, а страны — привлекательными для инвестиций. Экономика за счет технологии блокчейн становится конкурентоспособной и позволит быстрее справиться с бедностью и коррупцией.

На полях заседания состоялся ряд встреч руководителей группы IT-компаний TKEY с представителями стран АПА, которые проявили серьезную заинтересованность во внедрении системы блокчейн на государственном уровне.

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