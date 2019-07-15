Tkeycoin на бирже ожидает стабильный рост

По мнению экспертов IPEO Tkeycoin войдёт в число важнейших предложений года, по итогам которого оценка компании может достичь $105 000 000.

Российская криптовалюта Tkeycoin в эти дни завершает подготовку к официальному выходу на биржу, и у ее инвесторов есть серьезные поводы для оптимизма. По самым смелым прогнозам экспертов, уже к началу 2020 года Tkeycoin может достичь отметки $450.

По мнению экспертов IPEO Tkeycoin войдёт в число важнейших предложений года, по итогам которого оценка компании может достичь $105 000 000. IPEO предполагает процесс продажи ранним инвесторам цифровых активов компании на премиальных условиях. Столь привлекательные условия объясняются задачей Tkeycoin оперативно увеличить капитализацию проекта до старта размещения активов на фондовом рынке. После завершения IPEO компания проведёт официальный листинг на крупной криптовалютной биржах.

Причин столь стремительного взлета криптовалюты TKEY существует много. Во-первых, сеть Tkeycoin уже запущена и инвесторы со всего мира уже могут совершать переводы внутри сети и заниматься майнингом. Во-вторых, к запуску готовится целый ряд других продуктов на базе Tkeycoin, включая мобильные приложения с возможностью оплаты криптовалютой товаров и услуг в NFC-терминалах, а также интервалютного обмена. В-третьих, Tkeycoin завершает процедуру получения лицензии в Центробанке РФ, что откроет перед проектом совершенно новые горизонты.

Помимо технологической составляющей, стоит отметить и активность курирующей проект компании TKEY. В рамках апрельского заседания Азиатской парламентской ассамблеи представители компании презентовали технологии Tkeycoin парламентариям 42 стран и заручились поддержкой проекта на самом высоком уровне.

В начале июля руководство TKEY приняло участие в Международном финансовом конгрессе, достигнув соглашений о сотрудничестве с рядом европейских банков и крупных мировых компаний. В СМИ также появились сообщения о контакте представителей TKEY и Goldman Sachs Group, но на этот счет нет никакой конкретики.

«Мы верим в потенциал этой технологии. Это направление, в котором пойдет платежная система» — СЕО банка Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Все эти факторы должны положительно повлиять на курс Tkeycoin, и уже в первые 2 месяца эксперты предрекают TKEY преодоление психологической отметки в $100.