Тьма, побеждающая свет. Кто и почему делит рынок электроэнергии в Алтайском крае

В любой сфере есть важный принцип — не надо ломать систему, которая хорошо работает. В Алтайском крае система электроэнергетики работает хорошо, особенно на контрасте с изношенной коммунальной отраслью в целом.

Рынок вполне гармонично поделен между несколькими компаниями. Да, они разные по мощности, количеству объектов, получаемой прибыли, но вместе создают нормальную бизнес-среду. В последние пару лет хрупкий баланс фактически рушит красноярская компания МРСК Сибири. В ход идут разные методы, многие из них вызывают вопросы о законности. Ведь на кону — многомиллиардная валовая выручка. А электросетевое хозяйство, которое требует больших вложений, потребители, зажатые в тисках постоянно растущих тарифов, захватчиков волнуют намного меньше.

Большое сокращение

Электроэнергетика — система, которую власти до сих пор настраивают после развала Советского союза. В 2013 году в стране было более трех тысяч территориальных сетевых организаций (ТСО). Многие из них — мелкие, неэффективные, некачественно эксплуатирующие сети, с высокими затратами на содержание. Чтобы очистить рынок на федеральном уровне приняли Стратегию развития электросетевого комплекса. Помогло. После введения нескольких критериев соответствия ТСО (например, наличия сетей и подстанций определенной мощности) с рынка ушла почти половина компаний. Сейчас их — 1,5 тысячи. К 2030 году их станет и того меньше — всего 800.

Алтайский край в тренде оптимизации: в 2011 году в регионе было 16 ТСО, к 2019 году осталось всего 10. Самая крупная их них — «Алтайэнерго» (филиал МРСК, который в свою очередь является филиалом ПАО «Россети»), работает в пригороде Барнаула и по краю, а также с крупными промышленными предприятиями. В тройке крупных — «резидент» городов и райцентров края «Алтайкрайэнерго» (пакет акций у краевой администрации) и работающая в краевой столице «Барнаульская сетевая компания». Более мелкие: «РЖД», «Энергия-Транзит», забайкальский филиал «Оборонэнерго», «Южно — Сибирская энергетическая компания», «Заринская сетевая компания», «Регион — Энерго» и МУМКП ЗАТО «Сибирский».

Главная задача всей энергореформы — не просто искусственно уменьшить число компаний, а убрать действительно мешающие развитию отрасли. С рынка Алтайского края такие уже ушли (по разным причинам, не только в связи с реализацией Стратегии). Но, кажется, ситуация вышла из-под правительственного контроля. Агрессивная политика МРСК не только на Алтае, но и по всей Сибири может привести к уничтожению вполне эффективных игроков. Об этом напрямую заявляли представители кузбасской энергокомпании на совещании в Горно-Алтайске (29 июля) по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ в СФО к зиме.

«Рейдерство» 21 века

Начали глобально — через изменение российского законодательства. Еще большее ужесточение критериев для ТСО, введение обязательного лицензирования — такие идеи лоббировали, но до конца дело довести не смогли. То ФАС «зарубает», то другое ведомство пальцем у виска крутит.

Пробовали через власти регионов зайти. Тут с переменным успехом. Где-то удалось получить чужой кусок пирога на блюдечке, где-то нет. Неудачная попытка взять сети миром случилась и в Алтайском крае. Пару лет назад даже на уровне краевого правительства ходили разговоры о поглощении краевой «Алтайкрайэнерго» более крупным игроком — той самой МРСК. Но власти отдавать компанию не стали. Пробовали заходить через городскую администрацию. Мол, зачем вам давать «Барнаульской сетевой компании» городское хозяйство в аренду (сейчас БСК арендует около 80% сетей и другого имущества); отдайте лучше нам. Власти Барнаула не стремятся разрывать имеющиеся сработанные и надежные отношения с БСК, ведь компания работает с низкой аварийностью и очень оперативно. Однако у МРСК есть много возможностей и связей, чтобы оказывать воздействие на власти.

Очень яркий пример с ростовским предпринимателем, акционером компании «Энергия» Александром Хурунджи. Несколько лет назад его обвинили в мошенничестве — подозревали в «покушении на хищение денежных средств ОАО „МРСК Юга“ в размере 584 млн рублей». Закончилось доказанным отсутствием ущерба. Но этот бизнесмен довольно известный — он некогда возглавлял Агентство стратегических инициатив в Южном федеральном округе. Дело было на личном контроле бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Только вот не у всех местных компаний есть возможность подключить к решению вопроса федералов, чтобы не допустить выход ситуация из-под контроля и за рамки закона.

Это далеко не единственное дело, возбужденное «по заявлению МРСК» против компаний-конкурентов. Иски на якобы нарушения были поданы против уже нескольких небольших алтайский компаний. А в некоторые организации начали «заглядывать на огонек» представители ФСБ. Пока присматриваются и вроде как не в угоду МРСК. Но долго ли умеючи.

Причем, интересны красноярскому «монстру» именно живые, работающие компании. А вот головную боль многих регионов — бесхозные сети — МРСК порывается взять, но снова и снова в том же Барнауле «чужое добро» ложится на баланс других компаний. Генеральный директор МРСК Сибири неоднократно приезжал в регион и неоднократно заявлял о грандиозных планах по консолидации бесхозных сетей. Однако ситуация пока не меняется.

А чем проблема-то?

Главная проблема концентрации силы света в одних руках — отсутствие конкуренции. Останется одна компания, которая сама для себя будет точкой отсчета, эталоном. К эффективности на уровне кого ей стремиться? Отсутствие выбора имеет значение и для потребителей. Например, в части технологического присоединения. Для малого бизнеса, строительных компаний этот вопрос очень актуален. А через цены на их товары и услуги, очень актуален уже для простого населения.

Главная проблема в том, что компания не местная — потеря контроля власти региона над жизнеобеспечивающей сферой. Средства с населения соберут в Алтайском крае, а потратят уже по правилам Москвы. Будет ли желание вкладывать деньги в ремонт, обновление сетей, инвестировать в развитие электроэнергетики бедного сибирского региона — большой вопрос. И, понятное дело, властям региона сложнее оперативно решать проблемы на руководство компании, если оно находится совсем в другом регионе.

Кроме того, теряется оперативность. Одно дело принять решение по срочному вопросу в небольшой компании, особенно местной. И совсем другое — в крупной, центр которой находится в другом регионе.

Что же касается снижения тарифа, о чем иногда заявляют представители МРСК, то специалисты называют это маловероятным. А вот сокращение штата уничтожаемых или присоединяемых компаний — очень даже возможно.

Да, первое время население края никаких изменений не заметит: тарифы резко не взлетят, город не останется без света, как в фильме-катастрофе. Но фундамент устойчивой системы будет разрушен.

Конечно, МРСК — крупная компания, работающая во многих регионах России. Но к уровню надежности, показателям эффективности, расходам на содержание оборудования (что учитывается при формировании тарифа) есть большие вопросы. Тогда в чем смысл грести под эту гребенку?

Источник: ИА «Амител»