Точка роста или время кризиса? Как барнаульский бизнес адаптируется к новой реальности в условиях пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обернулась тем, что с конца марта до середины мая наша страна жила в условиях самоизоляции. Для субъектов малого, среднего, да и крупного предпринимательства вынужденные ограничения стали настоящим испытанием на прочность. Впрочем, для некоторых секторов экономики разгул COVID-19, напротив, стал временем возможностей. Как в этих условиях чувствует себя барнаульский бизнес?

По словам управляющего партнера ASBA-консалтинг и организатора Клуба читающих бизнесменов Евгении Буглаковой, текущая ситуация действительно разделила бизнес на два лагеря: тех, кто пострадал от состояния дел в экономике и тех, кто сейчас находится в ситуации роста и развития.

«Есть отрасли, у которых случится отложенный эффект (те, кто был обеспечен заказами на перспективу). Я вижу, что и для тех, и для других сейчас как никогда актуальны мобильность и гибкость в принятии решений по вопросам, которые раньше были стратегическими (продуктовые линейки, рынки, сервис, организационная структура). Те, кто раньше откладывал проекты по оптимизации бизнес-процессов, повышению производительности труда, автоматизации, теперь задумались об этом всерьез», — подчеркивает эксперт.

Сами же предприниматели Барнаула говорят о текущем положении дел следующее.

Михаил Хмелинин — руководитель ресторана SreDa и кейтеринговой службы «Студия Вкуса».

Михаил Хмелинин. Предоставлено altapress.ru.

Ситуация в системе общепита сейчас критичная. Доставка не покрывает все расходы, которые несут предприятия, и не покрывает всех расходов — аренду, зарплату, коммунальные услуги и т.д. На сегодняшний день я считаю самым главным сохранение коллектива, поиск способов развития, веру в то, что все это скоро закончится. Считаю главным дать сотрудникам возможность хоть немного заработать.

Денис Газукин — генеральный директор ООО «Фриматик» ( разработка заказного программного обеспечения).

Денис Газукин Анна Зайкова

В целом, ситуацию можно назвать удовлетворительной, работы очень много. При этом, предположительно, мы пострадаем от неплатежей в связи с тем, что не у всех заказчиков ситуация стабильная. Поэтому сегодня мы работаем очень плотно и надеемся на лучшее. Людей по большей части перевели на удаленную работу. Для очень узкого круга сотрудников, у кого совсем нет возможности работать удаленно, компания организовала подходящие условия для работы в офисе со всеми мерами предосторожностями. Думаю, что вера и надежда в данной ситуации — плохой помощник. Надо искать новые пути в новом мире, а не цепляться за прошлое. Мир уже никогда не будет прежним. И это время возможностей для бизнеса во всех отраслях.

Ольга Пронина — руководитель ООО «Рост», ЧУДО «Центр семьи и детства „ИМКА“» ( частный детский сад , дополнительное образование для детей , лингвистический лагерь).

Ольга Пронина. Предоставлено altapress.ru.

Образовательные учреждения оказалась в «самом центре огня», все полностью закрылось сразу, и денежные потоки перекрылись в одно мгновение. Но любой вызов, если его принимать, оказывается всегда с течением времени мощным началом каких-то изменений — видишь людей с другой стороны, осваиваешь новые знания, ищешь новые пути. И они оказываются иногда настолько интересными, что рождают идеи нового бизнеса. Так произошло у нас — сейчас мы разрабатываем идею онлайн-центра детского развития, со всеми нашими «фишками и плюшками». Люди, конечно, всегда главная составляющая любого бизнеса. В нашем деле, в работе с детьми — это главный потенциал. В режиме жестких ограничений для нас основная задача сохранить тот высококвалифицированный, уникальный коллектив, который выстраивался много лет. В этой ситуации для нас было много потерь, и их осмысление приводит, как это ни показалось бы странным, к пониманию, что иногда это больное, но необходимое очищение, освобождение от отжившего. Много раз за этот период искренне благодарила пандемию за вынужденную необходимость оглянуться назад и что-то переосмыслить.

Сергей Карлов — первый заместитель генерального директора ОАО «Алттранс» ( производство распределительных масляных трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций).

Сергей Карлов. Предоставлено altapress.ru.

ОАО «Алттранс», благодаря набранным заказам, пока не имеет проблем с рынком сбыта продукции. Однако ситуация изменится к концу лета — началу осени, когда, по нашим оценкам, произойдет существенное сокращение инвестиционных программ предприятий электроэнергетики и нефтегазового комплекса. О цифровых показателях «проседания» рынка пока говорить невозможно. Наша адаптация к происходящим событиям заключается, с одной стороны, в обеспечении на предприятии режима максимального соблюдения норм санитарной безопасности, а также в информировании людей о защите себя от заражения во внешней среде. С другой стороны, мы имеем пока возможность сохранить заработную плату коллективу, и это, как нам видится, является огромным фактором сохранения эмоционального здоровья сотрудников.

Наталья Татаринцева — главный врач ООО Клиники эстетической медицины «Антуриум».

Наталья Татаринцева. Предоставлено altapress.ru.

Работа нашей организации, оказывающей специализированную плановую медицинскую помощь по косметологии и дерматологии, временно была приостановлена. При этом коммунальные платежи, аренду, расчеты с поставщиками, погашение налоговых задолженностей никто не отменял. Все это легло на плечи непосредственно предпринимателя, как на физическое лицо. Разве можно к этой ситуации адаптироваться? Конечно, сохранение штата сотрудников явилось для нас первостепенной задачей. Что касается мер поддержки, то при подаче заявления в ИФНС с целью получения какой-либо экономической помощи, нам пришел ответ, что наша организации не относится к числу МСП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях экономики. Без комментариев…

Евгений Осипов — руководитель ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» ( медицинские услуги по вакцинации , оптовая торговля иммунобиологическими препаратами и изделиями медицинского назначения).

Евгений Осипов. Анна Зайкова

Конец марта и апрель нам дался тяжело. В целом по компании мы «просели» по выручке в три раза. Наши вакцинальные центры оказались закрыты в самый сезон вакцинации от клещевого энцефалита. А это 4000 человек, у которых были сроки следующих прививок по графику. И это не считая малышей на текущую вакцинацию. Те инфекции, от которых можно защититься сейчас путем вакцинации, намного опаснее, чем COVID-19, при всем понимании его серьезности. В первую очередь, речь идет о клещевом энцефалите. Но в конце месяца нам разрешили работать и мы открыли свои двери для клиентов с соблюдением всех норм в условиях эпидемии. Приостановление вакцинации довольно серьезно отразилось и на нашем оптовом направлении, ведь наши клиенты — медицинские центры — оказались закрытыми. Сейчас мы адаптируемся к новым условиям, вводим в оборот новые товары и услуги. Например, начали продажу рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Да и в целом население привыкает жить в таких условиях и смелее идет на контакт. Для нас самое главное было сохранить команду в условиях резкого падения доходов, ведь эпидемия когда-то закончится и мы будем должны продолжить свою работу. На сегодня, считаю, эту задачу нам удалось решить.

Тарас Транчук — директор по стратегическому развитию ООО «МОКВИН"(рециклинг свинецсодержащих источников питания).

На производстве «Моквин» Altapress.ru