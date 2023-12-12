Точно в десятку. Основная продукция компании «Холод» победила в конкурсе качества

16 ноября в Барнауле торжественно наградили победителей и лауреатов конкурса «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алтая», а также Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Среди тех, чья продукция была высоко оценена конкурсной комиссией, была заринская компания «Холод». Она представила рекордное количество заявок.

В чем особенность продуктов

На конкурс компания представила 10 видов продукции: десертные йогурты, молочные коктейли, сметана, сыр «Моцарелла для пиццы», сырки творожные, творог, сыры твердые «Маасдам» и «Пармезан», масло сливочное, сыры плавленые и молоко сухое.

Каждый продукт торговой марки «Белый замок» имеет свою уникальную историю и технологию. Натуральное сырье и компоненты, безусловное соблюдение технологии производства, вовлеченные в производственный процесс сотрудники, любящие свое дело, — это основа для создания натуральных продуктов Алтая.

При производстве сметаны «Белый замок» используются отборные сливки и уникальные полезные заквасочные культуры, что позволяет достичь столь знакомого и традиционного вкуса. К слову, сметана «Белый замок» 20% в 2022 году отмечена знаком «Роскачество».

Творог «Белый замок» произведен из молока с собственных ферм по классической технологии.

Десертный йогурт «Белый замок», благодаря природным активным элементам в его составе, реально полезен для здоровья. Йогурт придется по душе как капризным детям, так и взрослым, следящим за питанием.

Сыр «Моцарелла для пиццы» выпускают по традиционной итальянской технологии и на итальянском оборудовании. В многочисленных отзывах потребители отмечают, что продукт одинаково полно раскрывает свои полезные и вкусовые качества как в горячих блюдах, так и в холодных закусках и салатах.

Линейку элитных сыров ТМ «Белый замок» представляют, в том числе, сыры «Пармезан» и «Маасдам». «Пармезан» — сыр выдержанный, созревает в хранилище от 9 до 12 месяцев. Имеет твердую консистенцию, яркий и многогранный вкус.

«Маасдам», благодаря неукоснительному соблюдению технологии производства, имеет характерные для этого продукта «глазки». Оба продукта ни в чем не уступают своим зарубежным аналогам.

Олеся Северова,

заведующая лабораторией компании «Холод»:

Победа в таком конкурсе — это результат кропотливой работы всей нашей команды над качеством продуктов. Мы стремимся, чтобы наши молочные продукты были вкусными, полезными и востребованными потребителем. А что значит лучший? Это значит превосходить ожидания. Нет предела совершенству.

16 ноября в Барнауле торжественно наградили победителей и лауреатов конкурса «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин.

Что известно о компании

Группа компаний «Холод» — ведущее объединение молоко­обработки Сибири, которое производит более 50 тыс. тонн продукции в год.

Она выпускается под популярной и знакомой жителям нашего края маркой «Белый замок». Ассортимент продукции представлен более чем 80 наименованиями.

С 2014 года группа компаний «Холод» активно развивает животноводческое направление. На сегодняшний день два сельхозпредприятия в Заринском районе содержат более 5 тыс. голов скота, оснащены современным оборудованием.

Животноводческие комплексы поддерживаются собственной кормовой базой. Компания располагает собственным специализированным автотранспортом — молоковозы для перевозки сырого молока, рефрижераторы для перевозки готовой продукции.

Производственный процесс компьютеризирован и осуществляется в закрытом цикле вплоть до упаковки, что позволяет добиться высоких показателей чистоты и стабильности выпускаемой продукции.

В производственных цехах соблюдаются требования правил пищевой безопасности с тщательным анализом каждой партии в собственной высокотехнологичной лаборатории. Предприятие строго придерживается норм ГОСТа.

Производство компании «Холод». Фото предоставлено компанией «Холод».

Более 50 000 тонн продукции в год Более 2500 человек работает на предприятии

Алтайский край,

Заринск, ул. Зеленая, 50

Тел. 8 (38595) 4-55-99

https://22rus.oooholod.ru/