Токсичная валюта: советник Путина рекомендовал избавляться от долларов

Советник президента РФ Сергей Глазьев призвал соотечественников и российские компании отказаться от доллара. Он также назвал американскую национальную валюту токсичной.

Согласно объяснению Глазьева, в России некоторые банки под санкциями, в том числе не только государственные, «поэтому доллар для России — уже давно токсичная валюта».

«Я бы рекомендовал всем поскорее от доллара избавляться, потому что никто не застрахован от любых конфискационных действий американских властей», — пояснил советник российского лидера.

По мнению советника, если люди хранят вклады в банках в долларах и США введут санкции против этих банков, непонятно, как последние будут возвращать, сообщает RNS.

Долларовые вклады вообще нужно исключить из системы страхования банковских вкладов населения, убежден Глазьев.

«Потому что мы не можем гарантировать сохранность доллара в принципе», — пояснил он.

Советник президента высказал мнение: «Если у вас есть доллары, это не значит, что вам разрешат американцы их использовать, с большой вероятностью могут заморозить и вас их лишить».

Заявление прозвучало в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, пишет argumenti.ru.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке администрации президента Российской Федерации и правительства Республики Крым.