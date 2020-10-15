Только индивидуальный подход. Как развивается экспорт в Алтайском крае

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства семь лет работает с компаниями края. Итогом проделанной работы является внушительное увеличение уровня внешнеэкономической активности в регионе. В 2020 году количество участников ВЭД превысило 1 тыс. субъектов. Оборот экспорта составил 30,1 млн долларов: таков показатель деятельности работы ЦПЭ за 1-е полугодие 2020 г. Поиск новых решений и стремление улучшить уже существующие практики год за годом помогают центру успешно сохранять лидирующие позиции среди российских ЦПЭ.

Правильно расставленные приоритеты

Главная цель Центра поддержки экспорта — продвижение компаний региона на зарубежные рынки и развитие несырьевого неэнергетического экспорта.

Римма Москвитина,

руководитель ЦПЭ фонда МСП:

— На первом этапе развития центр изучал обстановку в сфере внешнеэкономической деятельности в Алтайском крае. Для того чтобы помощь была эффективной, требовалось провести большую аналитическую работу и выстроить доверительные отношения с бизнес-сообществом региона.

Со временем удалось внедрить подходящие региону продукты и получить поддержку со стороны предпринимателей, и уже есть значительные результаты совместной работы.

Поддержка предпринимателей нон-стоп

Центр комплексно подходит к оказанию услуг и сопровождает предпринимателей на всех этапах экспортного проекта, начиная с анализа рынка и завершая заключением экспортного контракта.

Формат работы с предпринимателями можно условно разделить на три основных блока:

информационно-консультационный; образовательный; организационный.

Дополнительно можно выделить направления работы центра по размещению продукции компаний на международных электронных торговых площадках и акселерационные программы.

Международная Бизнес-миссиия. Фото предоставлено Центром поддержки экспорта Фонда МСП Международная Бизнес-миссиия. Фото предоставлено Центром поддержки экспорта Фонда МСП Международная Бизнес-миссиия. Фото предоставлено Центром поддержки экспорта Фонда МСП

Римма Москвитина,

руководитель ЦПЭ фонда МСП:

— Поговорим о двух новых направлениях работы центра. С прошлого года мы запустили проект по электронной коммерции. Стартовали с крупнейшей электронной торговой площадки Alibaba.com. Мы предоставляем нашим получателям услуг два формата работы на площадке — индивидуальную точку присутствия и размещение на региональной витрине центра. На сегодняшний день центр расширил перечень электронных торговых площадок и активно сотрудничает с такими платформами, как Amazon, Epinduo, Tmall и DTAD.

В 2019 году были также запущены акселерационные программы для экспортеров. Они ориентированы в первую очередь на компании без опыта экспортной деятельности. Как результат — выход на экспортный проект с нуля.

Развиваем ВЭД — развиваем экономику

Алтайский край — агропромышленный экспортоориентированный регион Сибири. Неудивительно, что здесь было создано пространство для реализации предпринимательских инициатив.

По данным Центра поддержки экспорта в регионе производится:

30% общероссийского объема крупы;

более 11% муки из зерновых и других растительных культур;

около 13% сыров;

свыше 9% макаронных изделий;

около 8% сливочного масла.

Важно, что существенную долю экспортных поставок занимают товары, вывезенные субъектами малого и среднего бизнеса (МСП).

Экспорт. СС0

Римма Москвитина,

руководитель ЦПЭ фонда МСП:

— Основополагающим фактором успеха работы центра является деятельность в единой структуре поддержки малого и среднего бизнеса в регионе — Алтайском фонде МСП. Его миссия — формировать предпринимательскую среду, обеспечивать условия для создания и развития малых предприятий в приоритетных направлениях экономики.

Благоприятный климат для экспортной деятельности способствует постоянной интеграции Алтайского края в международную торговлю и помогает стабилизировать экономическую обстановку во всей стране.

За первое полугодие 2020 года в ЦПЭ обратились и получили услуги 345 предпринимателей региона. Благодаря содействию специалистов центра было заключено 50 экспортных контрактов.

Маркетинговое исследование — шаг в экспорт

Проведение маркетингового исследования, казалось бы, очевидный шаг на пути внешнеэкономического развития любой компании. Однако не каждый, особенно начинающий предприниматель решится на такое вложение. На помощь приходят механизмы господдержки малого и среднего бизнеса.

Руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП Римма Москвитина рассказала altapress.ru, что средняя стоимость комплексного маркетингового исследования зарубежного рынка колеблется в пределах от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Римма Москвитина. Фото: Дмитрий Лямзин

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявку в центр «Мой бизнес» по телефону или прийти лично. Поддержка предоставляется на условиях частичного софинансирования. При этом ЦПЭ берет на себя 80% расходов на проведение исследования.

Так, при содействии центра для компании «Вистерра» было проведено маркетинговое исследование рынка Германии. Это помогло определиться с потенциальными партнерами, что в свою очередь способствовало поиску контрагентов и заключению экспортного контракта.

Международная сертификация как приоритетное направление

Для успешного продвижения продукции на зарубежных рынках алтайские предприниматели должны предоставить сертификаты соответствия международного образца. Без них иностранный контрагент не сможет ввести в свою страну продукцию экспортера из Алтайского края.

Эта наиболее затратная и трудоемкая для предпринимателя работа является одним из основных направлений господдержки.

Римма Москвитина,

руководитель ЦПЭ фонда МСП:

— Максимальный лимит субсидий, выделяемый на эту услугу, — 1 млн рублей на одного предпринимателя в год. Чаще всего уходит меньше. Например, в прошлом году в смету расходов закладывалась сумма в 500 тыс., в этом она подросла до 800 тыс. рублей. Предприниматель должен внести 20% от стоимости услуги, остальное оплачивает центр.

Выставки и бизнес-миссии как атрибут успеха

Любой предприниматель должен уметь заявить о себе. Отраслевые выставки и бизнес-миссии подходят для этого как нельзя лучше.

Цель мероприятий — заключение экспортных контрактов. Поэтому продвижение алтайских компаний в рамках международных мероприятий стало основной деятельностью центра.

Цель мероприятий — заключение экспортных контрактов. Фото: Дмитрий Лямзин

Римма Москвитина,

руководитель ЦПЭ фонда МСП:

— Проходят мероприятия как за рубежом, так и в России. Выставки направлены не только на презентацию продукции, но и в первую очередь на налаживание деловых связей. ЦПЭ организует выезд делегации и берет на себя все расходы на аренду и застройку коллективного стенда, затраты на который, как правило, обходятся бизнесменам минимум в 100 тыс. и доходят до 1 млн рублей в зависимости от застройки и пожеланий компании.

У бизнес-миссий те же цели, но другой подход. В этом случае ЦПЭ организует переговоры с потенциальными иностранными партнерами. И в этом есть ряд преимуществ:

компаниям не нужно самим искать потенциальных бизнес-партнеров;

центр оплачивает предпринимателям трансфер на территории страны;

центр предоставляет переводчика;

центр берет на себя подготовку перевода презентационных и коммерческих материалов , каталогов , буклетов , визиток.

Цель — расширить границы

Сегодня основная задача центра — оптимизировать уже имеющиеся практики работы и добавить новые возможности для предпринимателей. В итоге каждая оказанная центром услуга должна приводить экспортера к заключению контракта.

Не менее важно стать полноценной частью информационного поля не только региона и страны, но и всего мира. Поэтому сейчас ЦПЭ активно занимается продвижением в зарубежных интернет-пространствах, СМИ и социальных сетях. Цель проста и понятна: помочь региональным компаниям выйти на экспорт или расширить его границы.

С полным списком услуг можно ознакомиться на официальном сайте мойбизнес22.рф.