Только индивидуальный подход. Как развивается экспорт в Алтайском крае

Правильно расставленные приоритеты
Главная цель Центра поддержки экспорта — продвижение компаний региона на зарубежные рынки и развитие несырьевого неэнергетического экспорта.
Римма Москвитина,
руководитель ЦПЭ фонда МСП:
— На первом этапе развития центр изучал обстановку в сфере внешнеэкономической деятельности в Алтайском крае. Для того чтобы помощь была эффективной, требовалось провести большую аналитическую работу и выстроить доверительные отношения с бизнес-сообществом региона.
Со временем удалось внедрить подходящие региону продукты и получить поддержку со стороны предпринимателей, и уже есть значительные результаты совместной работы.
Поддержка предпринимателей нон-стоп
Центр комплексно подходит к оказанию услуг и сопровождает предпринимателей на всех этапах экспортного проекта, начиная с анализа рынка и завершая заключением экспортного контракта.
Формат работы с предпринимателями можно условно разделить на три основных блока:
- информационно-консультационный;
- образовательный;
- организационный.
Дополнительно можно выделить направления работы центра по размещению продукции компаний на международных электронных торговых площадках и акселерационные программы.
Римма Москвитина,
руководитель ЦПЭ фонда МСП:
— Поговорим о двух новых направлениях работы центра. С прошлого года мы запустили проект по электронной коммерции. Стартовали с крупнейшей электронной торговой площадки Alibaba.com. Мы предоставляем нашим получателям услуг два формата работы на площадке — индивидуальную точку присутствия и размещение на региональной витрине центра. На сегодняшний день центр расширил перечень электронных торговых площадок и активно сотрудничает с такими платформами, как Amazon, Epinduo, Tmall и DTAD.
В 2019 году были также запущены акселерационные программы для экспортеров. Они ориентированы в первую очередь на компании без опыта экспортной деятельности. Как результат — выход на экспортный проект с нуля.
Развиваем ВЭД — развиваем экономику
Алтайский край — агропромышленный экспортоориентированный регион Сибири. Неудивительно, что здесь было создано пространство для реализации предпринимательских инициатив.
По данным Центра поддержки экспорта в регионе производится:
- 30% общероссийского объема крупы;
- более 11% муки из зерновых и других растительных культур;
- около 13% сыров;
- свыше 9% макаронных изделий;
- около 8% сливочного масла.
Важно, что существенную долю экспортных поставок занимают товары, вывезенные субъектами малого и среднего бизнеса (МСП).
Римма Москвитина,
руководитель ЦПЭ фонда МСП:
— Основополагающим фактором успеха работы центра является деятельность в единой структуре поддержки малого и среднего бизнеса в регионе — Алтайском фонде МСП. Его миссия — формировать предпринимательскую среду, обеспечивать условия для создания и развития малых предприятий в приоритетных направлениях экономики.
Благоприятный климат для экспортной деятельности способствует постоянной интеграции Алтайского края в международную торговлю и помогает стабилизировать экономическую обстановку во всей стране.
За первое полугодие 2020 года в ЦПЭ обратились и получили услуги 345 предпринимателей региона. Благодаря содействию специалистов центра было заключено 50 экспортных контрактов.
Маркетинговое исследование — шаг в экспорт
Проведение маркетингового исследования, казалось бы, очевидный шаг на пути внешнеэкономического развития любой компании. Однако не каждый, особенно начинающий предприниматель решится на такое вложение. На помощь приходят механизмы господдержки малого и среднего бизнеса.
Руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП Римма Москвитина рассказала altapress.ru, что средняя стоимость комплексного маркетингового исследования зарубежного рынка колеблется в пределах от 200 тыс. до 2 млн рублей.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявку в центр «Мой бизнес» по телефону или прийти лично. Поддержка предоставляется на условиях частичного софинансирования. При этом ЦПЭ берет на себя 80% расходов на проведение исследования.
Так, при содействии центра для компании «Вистерра» было проведено маркетинговое исследование рынка Германии. Это помогло определиться с потенциальными партнерами, что в свою очередь способствовало поиску контрагентов и заключению экспортного контракта.
Международная сертификация как приоритетное направление
Для успешного продвижения продукции на зарубежных рынках алтайские предприниматели должны предоставить сертификаты соответствия международного образца. Без них иностранный контрагент не сможет ввести в свою страну продукцию экспортера из Алтайского края.
Эта наиболее затратная и трудоемкая для предпринимателя работа является одним из основных направлений господдержки.
Римма Москвитина,
руководитель ЦПЭ фонда МСП:
— Максимальный лимит субсидий, выделяемый на эту услугу, — 1 млн рублей на одного предпринимателя в год. Чаще всего уходит меньше. Например, в прошлом году в смету расходов закладывалась сумма в 500 тыс., в этом она подросла до 800 тыс. рублей. Предприниматель должен внести 20% от стоимости услуги, остальное оплачивает центр.
Выставки и бизнес-миссии как атрибут успеха
Любой предприниматель должен уметь заявить о себе. Отраслевые выставки и бизнес-миссии подходят для этого как нельзя лучше.
Цель мероприятий — заключение экспортных контрактов. Поэтому продвижение алтайских компаний в рамках международных мероприятий стало основной деятельностью центра.
Римма Москвитина,
руководитель ЦПЭ фонда МСП:
— Проходят мероприятия как за рубежом, так и в России. Выставки направлены не только на презентацию продукции, но и в первую очередь на налаживание деловых связей. ЦПЭ организует выезд делегации и берет на себя все расходы на аренду и застройку коллективного стенда, затраты на который, как правило, обходятся бизнесменам минимум в 100 тыс. и доходят до 1 млн рублей в зависимости от застройки и пожеланий компании.
У бизнес-миссий те же цели, но другой подход. В этом случае ЦПЭ организует переговоры с потенциальными иностранными партнерами. И в этом есть ряд преимуществ:
- компаниям не нужно самим искать потенциальных бизнес-партнеров;
- центр оплачивает предпринимателям трансфер на территории страны;
- центр предоставляет переводчика;
- центр берет на себя подготовку перевода презентационных и коммерческих материалов, каталогов, буклетов, визиток.
Цель — расширить границы
Сегодня основная задача центра — оптимизировать уже имеющиеся практики работы и добавить новые возможности для предпринимателей. В итоге каждая оказанная центром услуга должна приводить экспортера к заключению контракта.
Не менее важно стать полноценной частью информационного поля не только региона и страны, но и всего мира. Поэтому сейчас ЦПЭ активно занимается продвижением в зарубежных интернет-пространствах, СМИ и социальных сетях. Цель проста и понятна: помочь региональным компаниям выйти на экспорт или расширить его границы.
С полным списком услуг можно ознакомиться на официальном сайте мойбизнес22.рф.