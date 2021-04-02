Только ипотека: банк со специализацией на жилищных кредитах отметил свой третий день рождения в Барнауле

Три года назад в регионе открылся первый и единственный офис Абсолют Банка — одного из ведущих ипотечных банков страны. Предполагалось, что в Барнауле организация будет работать исключительно с жилищными кредитами. Причем большую часть операций клиенты смогут совершать без визита в банк.

О том, насколько результативной оказалась такая концепция, рассказывает Ольга Иванова, руководитель Абсолют Банка в Барнауле:

— Уже спустя год после открытия офиса в Барнауле мы вошли в топ-7 ипотечных банков и удерживаем позиции. Ожидаем, что по итогам 2021 года наша доля рынка увеличится минимум на 50%.

По мнению Ольги Ивановой, прежде всего это произойдет за счет конкурентных программ жилищного кредитования и цифровых сервисов, ускоряющих выход на сделку:

— Весь процесс — от одобрения заявки на ипотеку до подписания кредитного договора — может уложиться в один день. Кстати, по итогам работы в 2020 году Абсолют Банк был отмечен жюри премии инноваций Digital Leaders Awards в номинации «Трансформация года» за реализацию проекта полностью дистанционной ипотечной сделки.

За время работы банку удалось привлечь к сотрудничеству более 40 постоянных партнеров среди застройщиков и агентств недвижимости.

— За год наши ежемесячные выдачи выросли более чем в 2 раза — с 27 млн до 60 млн рублей, что говорит о росте интереса к нашей ипотеке у клиентов и бизнес-партнеров среди застройщиков и агентств недвижимости. В начале 2021 года мы открыли удаленное рабочее место в Бийске. Теперь жители этого города тоже могут дистанционно, без визита в банк, оформить ипотеку, — рассказывает Ольга Иванова.

Она отмечает, что три года назад в регионе была практически не развита ипотека на машино-места и коммерческую недвижимость:

— Сегодня Абсолют Банк — безусловный лидер в этом направлении. Доля ипотеки на машино-места в наших выдачах составляет 15%.

Также Ольга Иванова рассказала, что чаще всего покупают с помощью жилищных займов барнаульцы:

— На первом месте по популярности — готовое жилье. Доля сделок с квартирами на вторичном рынке — 80%. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы она не изменится. Средний чек по ипотеке за год значительно вырос — с 1,3 млн до 1,8 млн рублей. В первую очередь это связано с ростом стоимости квадратного метра — с 49 тысяч до 60,6 тысячи рублей. На вторичном и на первичном рынках жители Барнаула предпочитают квартиры площадью 45−60 кв. метров. Наиболее востребованный вариант — двушки. В новостройках — обязательно с просторной кухней-гостиной.

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