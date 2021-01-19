Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Только китайская экономика восстановилась после резкого спада из-за пандемии

Экономика Китая сумела восстановиться после резкого спада, сообщает «Интерфакс».

Путин и Си Цзиньпин в Китае.
Путин и Си Цзиньпин в Китае.
kremlin.ru

Из-за негативного воздействия пандемии темпы экономического роста Китая в 2020 году опустились до минимума более чем за 40 лет. По информации статистического управления КНР, рост снизился до 2,3%.

В первом квартале прошлого года ВВП страны рухнул на рекордные 6,8%, потом отыграл падение и в четвертом квартале подскочил на 6,5%.

В итоге Китай, с большой вероятностью, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии, пишет bfm.ru.

По данным Всемирного банка, ВВП США сократился на 3,6%, еврозоны — на 7,4%, глобальный ВВП — на 4,3%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость