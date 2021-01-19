Только китайская экономика восстановилась после резкого спада из-за пандемии

Путин и Си Цзиньпин в Китае.

Из-за негативного воздействия пандемии темпы экономического роста Китая в 2020 году опустились до минимума более чем за 40 лет. По информации статистического управления КНР, рост снизился до 2,3%.

В первом квартале прошлого года ВВП страны рухнул на рекордные 6,8%, потом отыграл падение и в четвертом квартале подскочил на 6,5%.

В итоге Китай, с большой вероятностью, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии, пишет bfm.ru.

По данным Всемирного банка, ВВП США сократился на 3,6%, еврозоны — на 7,4%, глобальный ВВП — на 4,3%.