Только треть жителей Сибири имели накопления перед кризисом

У почти 70% жителей сибирских регионов не было никаких сбережений. При этом почти каждому второму из тех, кто накопил средства на черный день (47%), их хватит на полгода-год, а еще 40% смогут прожить на эти сбережения от 2 до 6 месяцев. Таковы результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие"*.

В целом по стране большинство участников опроса заявили об отсутствии у них накоплений (63,6%). Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года.

В Москве 45,5% жителей заявили об отсутствии у них каких-либо накоплений. Доля респондентов без накоплений в Москве оказалась ниже, чем в целом по стране (63,6%), а столица оказалась одним из немногих регионов, где относительное большинство обладателей накоплений в состоянии прожить на них больше года. Из общего числа москвичей, которые заявили о наличии каких-либо накоплений, наибольшая часть (43,3%) в состоянии прожить на свои сбережения больше года. В частности, 23,3% обладают «финансовой подушкой», которой хватит на срок от года до трех лет. А сбережений каждого пятого, по их словам, хватит более чем на пять лет.

Накоплений у 40% хватит на срок от двух месяцев до полугода, у 3,3% — всего на один месяц, а 13,3% респондентов смогут прожить на сбережения от шести месяцев до года.

В Петербурге доля респондентов без сбережений (40%) ниже, чем в Москве. Но всего 13,3% обладателей накоплений в северной столице способны прожить на них больше года. Большинству петербуржцев (66,7%) сбережений хватит на два-шесть месяцев, 3,3% — всего на месяц, 16,7% — на срок от шести месяцев до года.

Доля россиян, чьи сбережения позволяют прожить на них более года, не превышает 20%. В частности, средств 10,1% респондентов хватит на срок от года до трех лет; наименьшая доля россиян обладает сбережениями, на которые можно прожить от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. Копят деньги 35,3% респондентов в возрасте от 24 до 39 лет. Почти 32% респондентов, имеющих накопления, — старше 55 лет.

Большинство респондентов всех возрастных групп хранят свои накопления на банковском рублевом счете. С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18−23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).

И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18−23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.

Справка

В опросе, посвященном финансовой грамотности и планированию личного бюджета, приняли участие 1500 респондентов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%. Доля респондентов в возрасте от 55 лет и старше составила 35,4%.

ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО СК «Росгосстрах Жизнь»