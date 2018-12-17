Томенко и бизнес договорились о темпах роста зарплаты в реальном секторе на 2019 год

В 2019 году темп роста средней заработной платы в организациях Алтайского края, где она сложилась в размере менее 22 тыс рублей, должен составить не ниже 115%. В организациях, где средняя заработная плата от 22 тыс до 27 тыс рублей, темп роста должен быть не менее 110%. Таковы условия соглашения, которое подписали представители бизнеса, профсоюзов и губернатор региона Виктор Томенко 17 декабря, сообщил сайт краевого правительства.

В краевом правительстве сегодня подписали два документа:

дополнительное соглашение к региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов , краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018 — 2020 годы.

краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018 — 2020 годы. региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2019 — 2021 годы.



Они установили ряд важных договоренностей между властью и бизнесом относительно заработной платы.

1. Высокие темпы роста средней зарплаты в реальном секторе

В 2019 году темп роста средней заработной платы в организациях, где она сложилась в размере менее 22 тысяч рублей, должен составить не ниже 115%. В организациях, где средняя заработная плата от 22 тысяч до 27 тысяч рублей, темп роста должен быть не менее 110%. Таким образом, они превысят параметры, установленные Планом социально-экономического развития края.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нам удалось достичь взаимопонимания по вопросам темпа роста заработной платы и минимальному размеру оплаты труда в организациях реального сектора экономики. В этой сфере заработная плата, к сожалению, отстает от заработной платы бюджетников. За 10 месяцев 2018 года, например, она составила 24 тыс рублей, в то время как в организациях бюджетной сферы края заработная плата достигла почти 26,5 тыс рублей.

Сложившийся дисбаланс подтолкнул стороны переговоров к принятию решения: заработная плата в реальном секторе экономики должна расти более высокими темпами.

2. Краевой МРОТ будет выше федерального

С 1 января 2019 года для работников внебюджетного сектора экономики краевой МРОТ составит 13 тыс рублей и будет на 15% выше федерального МРОТ (11 280 рублей).

«Это положительно отразится непосредственно на уровне жизни более 130 тысяч работников края. То есть решение касается доходов каждого четвертого труженика региона», — подчеркнул Губернатор. Глава региона поблагодарил работодателей «за понимание важности этого вопроса и социально ответственную позицию».

Карман , деньги. СС0

3. Фонд зарплаты бюджетников увеличится

Правительство Алтайского края, со своей стороны, совместно с профсоюзами продолжит работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда работников организаций бюджетной сферы. Бюджетом Алтайского края предусмотрена индексация фонда заработной платы краевых учреждений на 11%.

Объем расходов на 2019 год запланирован в размере 29 млрд рублей. Также в 2019 году из средств краевого бюджета направят более 22 млрд рублей на реализацию мер социальной поддержки различных категорий граждан (или 115% к текущему году). Всего же на реализацию социальных обязательств государства в предстоящем году будет направлено более 70% расходной части бюджета.

4. Борьба с теневым бизнесом

Виктор Томенко отметил, что одним из рычагов достижения устойчивого роста оплаты труда является легализация заработной платы. Эта работа в крае ведется давно. С участием органов надзора и контроля с 2015 года удалось легализовать более 100 тыс трудовых отношений. Однако вне рамок правового поля трудится еще значительная часть жителей региона. Поэтому работа по снижению неформальной занятости будет продолжена.

Копилка. Деньги. СС0.

5. Поддержка граждан предпенсионного возраста , инвалидов , молодых специалистов

Глава региона заявил, что в связи с изменением параметров пенсионной системы решено дополнительно поддержать граждан предпенсионного возраста. В 2019 году планируется совместно с работодателями организовать профессиональное обучение и дополнительное образование этой категории граждан. Одним из пунктов допсоглашения является задача по предотвращению необоснованного отказа в приеме на работу, а также необоснованного увольнения граждан по мотивам достижения предпенсионного возраста. Достигнута договоренность об установлении профсоюзного контроля за этими процессами.

Особое внимание в дополнительном соглашении уделено трудоустройству инвалидов, включены обязательства сторон по профессиональной адаптации данной категории граждан и их закреплению на рабочих местах. Для поддержки начинающих специалистов на предприятиях социальных партнеров будут развивать движение наставничества.

Кто подписал соглашения

Виктор Томенко , губернатор Алтайского края,

губернатор Алтайского края, Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов,

председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов, Сергей Куркин, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края,

исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края, Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края»,

председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», Николай Бушков, президент Регионального отраслевого объединения работодателей «Ассоциация лесопромышленников Алтайского края»,

президент Регионального отраслевого объединения работодателей «Ассоциация лесопромышленников Алтайского края», Дмитрий Лопаткин, председатель Алтайского краевого отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных организаций»,

председатель Алтайского краевого отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных организаций», Михаил Мозгов , председатель Регионального агропромышленного объединения работодателей Алтайского края,

председатель Регионального агропромышленного объединения работодателей Алтайского края, Антон Слободчиков , исполнительный директор Алтайского банковского союза,

исполнительный директор Алтайского банковского союза, Валерий Гачман , президент Союза зернопереработчиков Алтая ,

президент Союза зернопереработчиков Алтая , Николай Орлов, президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая»

Представители сторон перед подписанием соглашения отметили, что в полной мере осознают нагрузку и долю ответственности за эффективную реализацию взятых на себя обязательств.