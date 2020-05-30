Томенко и Куриленко обсудили, как спасается от кризиса малый бизнес в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и главный налоговик региона Юрий Куриленко 29 мая провели рабочую встречу и обсудили ход реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции и ограничительного режима для экономики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Юрий Куриленко рассказал главе региона, что общую отсрочку по уплате налоговых и страховых взносов на 3−6 месяцев оформили 8 организаций малого и среднего бизнеса на общую сумму 32 млн рублей. В их числе есть и санатории Алтайского края.

За безвозмездными субсидиями для выплаты заработной платы в размере 1 МРОТ на каждого работника обратились уже 13 713 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Юрий Куриленко,

руководитель краевой налоговой службы:

В настоящее время выдано субсидий на сумму около 363 миллионов рублей, получателями стали около десяти тысяч юрлиц и предпринимателей почти на 40 тысяч сотрудников. Большее количество (61%) выданных субсидий получили индивидуальные предприниматели без наемных работников.

Юрий Куриленко также сообщил губернатору, что налоговые сборы в крае за январь-май хотя и снизились, но незначительно. Собрано за этот период 52 млрд рублей налогов и сборов, что составляет 95,2% от уровня прошлого года.

Правда, следует заметить, что этому показателю способствовало правило, что получатели поддержки от государства должны не иметь текущей задолженности по налогам и сборам в различные фонды.

В консолидированный бюджет Алтайского края за пять месяцев было зачислено 23,15 млрд рублей, отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом составила 3,6%.