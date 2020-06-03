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Экономика

Томенко не уверен в своевременности проведения оценки акций барнаульского аэропорта

Губернатор Виктор Томенко высказался о крупном инвестиционном проекте, связанном с модернизацией барнаульского аэропорта.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Напомним, что холдинг «Новапорт» желает выкупить акции аэропорта и заняться строительством нового международного терминала.

Как заявил Виктор Томенко в ходе онлайн пресс-конференции 3 июня, планы по развитию главных воздушных ворот Алтая сохраняются.

«Оценка акций еще пока не началась. Есть проблемы в том, что показатели деятельности аэропорта просели более чем в два раза. Это, конечно, сильно повлияет на финансово-экономические показатели аэропорта и на оценку акций», — сказал глава региона.

В этом контексте губернатор задался вопросом: «Надо ли в этот момент наихудшего состояния акционерного общества выходить на оценку?».

По словам Виктора Томенко, власти обсуждают этот вопрос. Также глава региона добавил, что в целом Алтайский край намерен продвигать проект модернизации аэропорта.

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