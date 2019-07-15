Томенко поручил оперативно разработать план поддержки пчеловодов

Для начала специалистам двух министерств совместно с районными администрациями, учеными и предпринимателями нужно будет провести комиссионное обследование пострадавших пасек в ряде муниципалитетов. Это позволит получить достоверные данные о масштабе ущерба.

Только после этого, по всей вероятности, региональный минфин сможет предложить механизмы компенсации.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края

Эти люди живут вместе с нами — пчеловоды. Они пострадали. Может быть, надо вмешаться и им помочь. Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально. Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет.

Что случилось с пчелами?

Напомним: массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

В чем причина?

Главным фактором, повлиявшим на катастрофическую гибель пчел в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае, является бесконтрольное использование пестицидов. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано

По данным Россельхознадзора, сегодня в стране разрешено использовать более 900 наименований средств защиты растений. Однако полного и системного контроля за хранением и применением агрохимикатов нет.

Особую опасность представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Эти операции проводятся бесконтрольно, и в результате отравляющие вещества распространяются далеко за пределы отведенных под посевы земельных участков.