Томенко поздравил фермеров и пообещал им «все новые и новые» формы поддержки

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 9 августа участвовал в праздновании 30-летия фермерского движения в России. На юбилейной встрече с агропредпринимателями он пообещал им от имени властей безусловную поддержку на всех уровнях.

Встреча губернатора с фермерами проходила в селе Контошино Косихинского района, где базируется КФХ Владимира Устинова.

Отметим, что Владимир Устинов — один из первых и наиболее известных в крае фермеров. Во время губернаторства Александра Карлина он по каким-то причинам оказался отодвинут от прямого диалога с властью.

Администрация Томенко своими последними визитами первого лица всячески подчеркивает, что новый руководитель региона готов к общению с теми, кто за последние 10 лет попал в немилость.

Впрочем, Томенко общался не столько с Устиновым, сколько со всеми представителями внушительного фермерского движения, которое имеет серьезный политически и экономический вес. В Союзе фермеров Алтайского края сегодня входят более 400 глав крестьянских хозяйств из 42 районов края. На долю фермеров приходится обработка более 2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий (18%), в том числе 1,8 млн гектаров пашни (27%). Из 5 млн тонн производимых в крае зернобобовых и масличных культур на долю КФХ приходится около 40%.

Не смотря на юбилейное настроение, Томенко говорил не только о достижениях, но и о падении «некоторых показателей».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края

Есть целый ряд общих показателей работы наших крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, по которым отмечается снижение. Мы этим специально позанимаемся. Инструментом для преодоления текущих сложностей будет реализация госполитики в области поддержки сельского хозяйства и, в частности, фермерского движения, потребительских кооперативов. Все новые и новые формы господдержки будем реализовывать в том числе за счет национальных и федеральных проектов. И власти, и фермеры, и индивидуальные предприниматели должны быть в постоянном диалоге, чтобы понимать, где происходят какие-то сложности.

Объемы госпомощи фермерам в виде конкретных миллиардов рублей на заседании не говорилось. Но, как сообщается на официальном сайте Алтайского края, уже в этом году начнется реализация программы поддержки агростартапов, а также потребительских кооперативов.

Томенко также обратил внимание представителей агробизнеса на необходимость расширения рынков сбыта своей продукции, в том числе — на экспорт.

Виктор Томенко:

Если бы такие рынки, как китайский, стали для нас более доступны и близки, это дало бы нам мощную основу для роста производства, инвестиций и эффективности.

Фермеры возражать этому не стали.